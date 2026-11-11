Regionali, in Under 16 si gioca il derby Aygreville-River Plaine. Provinciali, under 14: multa di 250 euro all’Aosta 511

AOSTA Nei Regionali in Under 18 Rebaudengo-River Plaine 4-1 (Flavio Fabris), e Charvensod-Pro Collegno 5-0 (Alessandro Sorace doppietta, Edoardo Butelli, Didier Fosson e Leon Louis Godioz). Domani domenica 8 River Plaine-Dorina e Alpignano-Charvensod.

In Under 17 Rosta-Aygreville 6-0, domani domenica 8 Aygreville-Dorina a Gressan.

Under 16: Ivrea-Charvensod 2-0, River Plaine-Rivarolese 0-0 e Rosta-Aygreville 2-0. Oggi sabato 7 il derby Aygreville-River Plaine a Gressan e Charvensod-Alpignano a Montjovet.

In Under 15 Rebaudengo-Charvensod 0-2 gol di Christian Cosmai (capocannoniere del torneo con Federico Sorace a 7 reti) e Daniel Falleti. Domani domenica 8 Charvensod-Psg a Montjovet.

Infine in Under 14 Druentina-River Plaine 5-0 e Borgaro-Charvensod 6-0. Domani domenica 8 River Plaine-Settimo e Charvensod-Druentina a Saint-Christophe.

I Provinciali

Nel campionato Under 19 Cgc Aosta-Strambinese 1-4 (Christian Di Fresco), Saint-Christophe-Vallorco 2-2 (doppietta di Manuel Carboni entrambi su rigore), Grand Paradis-Fg Vilianensis 4-4 (tripletta di Albert Dayné e rete di Lorenzo Gandolfo), Saint-Vincent Châtillon-Gaglianico 3-6 (Lorenzo Stranieri, Naufal Jigou e Gabriel Dell’Aquila) mentre va allo Charvensod 4-2 il derby contro l’Aygreville: per i gialloblu di mister Tibone reti doppiette di Andrea Fussambri e del rientrante Lorenzo Riboni, per l’Aygreville di mister Varetta 2 gol di Edoardo Mazzola.

Oggi sabato 7 FG Vilianensis-Charvensod, Aygreville-Ponderano, Gaglianico-Saint-Christophe, Saint-Vincent Chatillon-Castellamonte, Torri Biellesi-Cgc Aosta e Vallorco-Grand Paradis.

In Under 17 Settimo-Aosta 511 2-1 (Francesco Valerioti), Grand Paradis-Banchette 0-1 con gli azzurri di Girardi-Danieli che mettono a rischio il primato e Venaria-Saint-Christophe 3-0. Domani domenica 8 il derby Saint-Christophe-Grand Paradis e Aosta 511-Caselle.

In Under 16 il Grand Combin si aggiudica 1-0 il derby contro il Saint-Vincent Chatillon gol di Jacopo Celesia.

Under 15: il derby Aosta 511-River Plaine 8-0 gol di Thierry Blanc (doppietta), Roberto Prela (tripletta), Matteo Paonessa (doppietta) e Andrea Pistola, Aygreville-Sporting Issogne 4-0 Daniel Fazari, Luca Ramanzin (doppietta) e Emanuele Altomare, Bosconerese-Pont Donnas 4-1 (Cristian Lykiardopoulos), Saint-Christophe-Valmalone 1-7 (André Ruffini). Oggi sabato 7 Grand Paradis-Chivasso, domenica 8 il derby Pont Donnas-Aosta 511, Quincitava-Saint-Christophe e River Plaine-Aygreville.

Infine in Under 14 Fulgor-Aosta 511 6-1 (Matteo Paonessa), Fg Vilianensis-Aygreville 3-0, Grand Combin-Saint-Vincent Châtillon 3-2 (doppietta di Joaquin Vincent e gol di Etienne Ruffier per il Grand Combin, gol di Enea Rosamilia e Leonardo Dujany per i termali), Ponderano-Grand Paradis 1-1 rete di Xavier Parleaz per il Granpa.

Multa di 250 euro all’Aosta 511 «Per responsabilità oggettiva in quanto durante tutta la gara, i propr sostenitori assumevano comportamenti gravemente offensivi, anche di carattere razziale, nei confronti del direttore di gara, facendolo oggetto anche di minacce» e squalifica per 5 gare per Julio Dell’Innocenti (4 per «Condotta irriguardosa, ingiuriosa o gravemente offensiva nei confronti degli ufficiali di gara»). Domani domenica 8 Aosta 511-Valle Elvo, Aygreville-Saint-Vincent Châtillon, Grand Paradis-Torri Biellesi e Grand Combin-Banchette.