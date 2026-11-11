Morra a Verrayes per la festa patronale. Franco Carlin ancora una volta non fallisce

VERRAYES (fri) In occasione della festa di Sen Marten a Verrayes giovedì scorso, 5 novembre, il Bar Capoluogo ha ospitato il “Memorial Umberto Lavevaz e Marcello Philippot” di morra a coppie. Nell’occasione si sono ritrovati i migliori giocatori della regione e ad imporsi è stato lo specialista di Aymavilles Franco Carlin in coppia con Pierino “Pepi” Besenval. Al secondo posto Devis Sarteur e Remy Besenval, terzi Giorgio Collé ed Ivo Lavevaz e quarti Loris Damarino e Davide Petey.

Annullata la gara di Issime di venerdì 30 ottobre, il prossimo appuntamento per la morra, valido per il Campionato Valdostano, è fissato per venerdì 20 novembre a Lillianes alle 20 al Bar La Pergamena di via They con una gara a coppie a baraonda.