11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Morra a Verrayes per la festa patronale. Franco Carlin ancora una volta non fallisce

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Giovedì scorso a Verrayes i protagonisti della gara di morra vinta da Franco Carlin e Pierino Besenval, con i secondi Devis Sarteur e Remy Besenval, i terzi Giorgio Collé e Ivo Lavevaz, i quarti Loris Damarino e Davide Petey e gli organizzatori
Giovedì scorso a Verrayes i protagonisti della gara di morra vinta da Franco Carlin e Pierino Besenval, con i secondi Devis Sarteur e Remy Besenval, i terzi Giorgio Collé e Ivo Lavevaz, i quarti Loris Damarino e Davide Petey e gli organizzatori
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VERRAYES (fri) In occasione della festa di Sen Marten a Verrayes giovedì scorso, 5 novembre, il Bar Capoluogo ha ospitato il “Memorial Umberto Lavevaz e Marcello Philippot” di morra a coppie. Nell’occasione si sono ritrovati i migliori giocatori della regione e ad imporsi è stato lo specialista di Aymavilles Franco Carlin in coppia con Pierino “Pepi” Besenval. Al secondo posto Devis Sarteur e Remy Besenval, terzi Giorgio Collé ed Ivo Lavevaz e quarti Loris Damarino e Davide Petey.

Annullata la gara di Issime di venerdì 30 ottobre, il prossimo appuntamento per la morra, valido per il Campionato Valdostano, è fissato per venerdì 20 novembre a Lillianes alle 20 al Bar La Pergamena di via They con una gara a coppie a baraonda.

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