L’Aosta viaggia a Canazei per l’esame Fassa. E’ solitaria capolista dopo la caduta del Caldaro

AOSTA (btb) Per la prima volta 3 hockeysti valdostani sono stati convocati nella Nazionale che fino a domani, sabato 7 novembre, è impegnata nella European Cup of Nations a Sosnowiec, in Polonia. Si tratta per il portiere Edoardo Berti e l’attaccante Tommaso Madaschi, entrambi del Milano, della prima chiamata nella squadra maggiore azzurra, mentre Tommaso De Luca dello svizzero Ambrì-Piotta è da mesi una pedina fissa per l’Italia.

Il nuovo commissario tecnico azzurro Pat Cortina ha convocato 26 giocatori per il torneo, compresi i 3 cresciuti nelle fila dei Gladiators. Tommaso Madaschi è il più giovane, classe 2005 e in azzurro ha già partecipato a 2 Mondiali Under 18, vincendo 2 bronzi, e a un Mondiale Under 20. Sia Edoardo Berti che Tommaso De Luca sono del 2004: il primo ha disputato 2 Mondiali Under 20, il secondo ha partecipato alle ultime Olimpiadi a Milano.

In Polonia all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec l’Italia ha esordito giovedì 5 vincendo 3 a 0 contro la Gran Bretagna. A porre il sigillo finale al match è stato proprio De Luca, che dopo avere fornito l’assist del 2 a 0 a Alan Lobis ha segnato al 55’56”. Dopo il match di ieri sera con la Polonia, l’Italia alle 18.45 di oggi, sabato, se la vede con l’Ucraina.

Serie B: l’Aosta capolista a Canazei

I Gladiators si presentano alle 18.30 di oggi, sabato 7, a Canazei da primi in classifica dell’Italian Hockey League in solitaria. Il Fassa è quarto con 13 punti, l’Aosta in testa con 24, dopo la facile ultima vittoria, l’ottava di fila, con la selezione giovanile altoatesina dell’Elpo di Brunico e soprattutto dopo la caduta degli Dei del Caldaro a Cavalese, 6 a 3 dal trentino Valdifiemme, attesi al riscatto casalingo contro l’Alleghe quinto a 12, con l’Appiano terzo a 18.

Sabato 31 ottobre i Gladiators alla Patinoire di Aosta, davanti a poco meno di 400 spettatori, sono partiti subito forte e dopo 1’40” sono passati a condurre con Mattia Mocellin, raddoppiando al 14’41” con Matteo Mazzocchi e chiudendo di fatto la gara al 19’31” con la doppietta di Mocellin. Anche se gli ospiti hanno segnato al 23’30” con Gregor Grossgasteiger l’Aosta ha continuato a controllare, ristabilendo le distanze al 25’56” ancora con Mocellin e poi fissando il 5 a 1 al 49’42” con Adrian Movchan.

Under 19, l’Aosta Pinerolo ha concluso da capolista il girone

L’Aosta Pinerolo dopo la vittoria di venerdì scorso con il Valpellice e quella successiva di domenica 5 a 3 al Cortina/Alleghe ha concluso la prima fase in vetta al girone A con 19 punti, precedendo di 1 lunghezza l’Aps Ice di Brunico. Nel confronto di 6 giorni fa decisivo è stato il secondo periodo, perché i locali sono andati sotto nel primo per 1 a 3, malgrado la rete iniziale di Mattia Martello al 7’. Poi ha accorciato al 25’ Stefano Terranova, ha pareggiato al 27’ Marco Cortese, ha segnato il vantaggio al 33’ Valerio Tamborini e ha fissato il 5 a 3 conclusivo al 35’ Mattia Martello.

La seconda fase per l’Aosta Pinerolo inizierà venerdì 13 novembre, in casa con un avversario ancora da definire in base alle sfide di questo fine settimana.

Under 16: Aosta corsara, brilla Simone Minniti

Nella sfida tra 2 squadre a pari punti di sabato scorso i Gladiators sono riusciti a vincere a Padova nel sesto turno del girone B. Il Padova/Feltre di fatto ha dominato andando al tiro ben 58 volte contro le 15 degli ospiti, più bravi a capitalizzare le occasioni, tramutate in 5 reti, grazie al solito eccellente Simone Minniti, autore di uno straordinario en plein al 9’, al 25’, al 45’, al 48’ e sul 4 pari a 45 secondi dalla sirena. Per lui sono già 14 i gol realizzati in 6 gare. Oggi, sabato 7, la trasferta per l’Aosta è alle 18.15 a Chiavenna di Sondrio ospite del Varese/Chiavennese.

Under 14: Aosta sommersa in Trentino

Continua la stagione negativa dei giovani Gladiators che domenica 1 novembre a Borgo d’Anaunia in Trentino in casa del Valli del Noce hanno subito un secco 9 a 2. Ultimi in classifica nel girone C torneranno sul ghiaccio ad Aosta domenica 15 ospitando il Milano.