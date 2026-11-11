Male le valdostane negli scontri diretti in Promozione Eccellenza, l’Aygreville ospita la Fulgor CRV

AOSTA Dopo la sosta per la Uefa Region’s Cup, torna il campionato di Eccellenza, girone A, e l’Aygreville – domani, domenica 8 novembre – ospiterà la Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo in uno scontro diretto di bassa classifica. Con una novità: il 2006 Matteo Giorgi non sarà più tra i giocatori a disposizione di mister Alberto Rizzo, si è svincolato.
Giornata negativa per le valdostane d’alta quota in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie a Torino è uscita sconfitta – 1-0 – dallo scontro diretto con l’altra seconda, il Carrara. Per gli aostani è pesante l’indisponibilità del forte 2008 Emanuele Villa, vittima di uno strappo muscolare. La squadra paga una delle poche incertezze in difesa e una certa evanescenza in attacco.
Sconfitto 2-0 invece lo Charvensod dalla capolista Ivrea, una sorta di derby visto che gli eporediesi sono allenati da Roberto Cretaz e Gianni Cuc e in campo hanno schierato diversi giocatori valdostani: i fratelli Riccardo e Jacopo Florio, Elia Bionaz e Gianluca Nicco, in panchina il portiere ex Charvensod Mattia Bonasera. Nei gialloblu di Fermanelli a rendersi più pericolosi sono il 2009 Piccini che coglie il palo di testa e Giacomo Castagna entrato però solo nell’ultima mezz’ora.
Domani domenica 8 novembre il Cgc Aosta ospita a Montjovet il Banchette, lo Charvensod a Roisan l’Atletico Cbn.
In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe ospite della Nuova Lanzese incassa la prima sconfitta, 3-0, e l’espulsione di Hervé Bieller (1 giornata di squalifica, fino al 17 novembre invece per il dirigente Marco Luboz). A referto anche un rigore parato da Antonin. Oggi sabato 7 i granata di mister Luca Mercanti ospitano il San Maurizio.
Seconda categoria, girone B: il derby Aosta 511-Grand Combin finisce 1-4, per il Grand Combin gol di Federico Bredy, Andrea Bredy, Federico Pomat e Nicolò Bosonin, per l’Aosta di Marco Stufa. Male il Pont Donnas che in trasferta è sconfitto 4-0 dallo Junior Torrazza, River Plaine-Santhià 2-1 con in gol Dalla Zanna e Edoardo Ceccon, il Saint-Vincent Châtillon fa le prove di fuga superando 2-0 la Strambinese con le reti dei baby Andrea Ciocchini e Daniel Giovetti. Oggi sabato 7 novembre Grand Combin-River Plaine, domani domenica 8 Junior Torrazza-Aosta 511, Saint-Vincent Châtillon-Chivasso e Torri Biellesi-Pont Donnas.
Infine in Terza categoria La Chivasso-Valdigne 2-0, Grand Paradis-Rondissone 1-0 con gol di Jil Pellissier e primato in classifica, il derby Sporting Issogne-Chambave finisce 1-0 gol di Duguet.
PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite
|#
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Casale 1909
|22
|8
|1
|0
|7
|17
|3
|2
|Baveno Stresa
|16
|8
|1
|2
|5
|10
|6
|3
|Quincitava
|14
|8
|2
|2
|4
|9
|6
|4
|Rivarolese
|13
|8
|1
|3
|4
|11
|8
|5
|Druentina
|13
|8
|1
|3
|4
|11
|10
|6
|Sparta NR
|12
|8
|0
|4
|4
|16
|11
|7
|A.Borgomanero
|11
|8
|2
|3
|3
|11
|10
|8
|Borgaro
|10
|8
|4
|2
|2
|7
|6
|9
|Volpiano Pianese
|10
|8
|1
|4
|3
|9
|9
|10
|Pro Eureka
|10
|8
|1
|4
|3
|10
|11
|11
|Aygreville
|9
|8
|3
|3
|2
|12
|14
|12
|Fulgor CRV
|9
|8
|3
|3
|2
|5
|10
|13
|Settimo
|7
|8
|1
|5
|2
|12
|17
|14
|Aut.SanMauro
|7
|8
|1
|5
|2
|4
|14
|15
|Dufour Varallo
|7
|8
|4
|3
|1
|7
|11
|16
|Briga
|7
|8
|4
|3
|1
|9
|14
|#
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Ivrea
|23
|9
|2
|0
|7
|24
|7
|2
|Carrara
|22
|9
|1
|1
|7
|20
|13
|3
|CGC Aosta
|19
|9
|1
|2
|6
|18
|7
|4
|Un.Vallesusa
|14
|9
|2
|3
|4
|12
|10
|5
|Villarbasse
|14
|9
|2
|3
|4
|11
|8
|6
|Charvensod
|14
|9
|2
|3
|4
|14
|12
|7
|Alpignano
|13
|9
|1
|4
|4
|15
|12
|8
|Banchette C.
|12
|9
|3
|3
|3
|9
|9
|9
|La Vischese
|11
|9
|5
|2
|2
|13
|10
|10
|BSR Grugliasco
|11
|9
|2
|4
|3
|8
|12
|11
|VDL Fiano Plus
|10
|9
|1
|5
|3
|10
|17
|12
|Mathi
|9
|9
|0
|6
|3
|9
|16
|13
|Montanaro
|9
|9
|3
|4
|2
|7
|15
|14
|Atletico CBN
|8
|9
|2
|5
|2
|11
|17
|15
|Venaria
|6
|9
|3
|5
|1
|7
|14
|16
|Barcanova
|4
|9
|4
|5
|0
|6
|15
|#
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Gassino
|19
|8
|1
|1
|6
|19
|9
|2
|Ardor SF Corio
|17
|8
|2
|1
|5
|17
|5
|3
|Pertusa
|15
|8
|3
|1
|4
|14
|8
|4
|Agliè
|14
|8
|2
|2
|4
|16
|11
|5
|Sangiustese
|14
|8
|2
|2
|4
|12
|10
|6
|Saint Christophe
|13
|8
|4
|1
|3
|11
|11
|7
|Nuova Lanzese
|12
|8
|6
|0
|2
|14
|9
|8
|Vallorco
|12
|8
|3
|2
|3
|18
|14
|9
|Rebaudengo
|11
|8
|2
|3
|3
|12
|12
|10
|Caselle
|10
|8
|4
|2
|2
|9
|10
|11
|Comala FC
|8
|8
|2
|4
|2
|13
|18
|12
|Bosconerese
|7
|8
|1
|5
|2
|13
|17
|13
|Mappanese
|6
|8
|3
|4
|1
|9
|12
|14
|Castiglione
|6
|8
|0
|6
|2
|12
|16
|15
|S.Maurizio
|5
|8
|5
|3
|0
|10
|15
|16
|Ciriè
|2
|8
|2
|6
|0
|8
|30
|#
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Saint Vincent Ch.
|17
|7
|2
|0
|5
|16
|8
|2
|Grand Combin
|13
|7
|1
|2
|4
|19
|14
|3
|Augusta Leinì
|13
|7
|1
|2
|4
|13
|8
|4
|Strambinese
|13
|7
|1
|2
|4
|16
|11
|5
|Torri Biellesi
|13
|7
|1
|2
|4
|10
|8
|6
|Pont Donnas
|13
|7
|1
|2
|4
|16
|10
|7
|River Plaine
|12
|7
|0
|3
|4
|9
|11
|8
|J.Torrazza
|10
|7
|1
|3
|3
|15
|12
|9
|Settimo Academy
|10
|7
|4
|1
|2
|6
|4
|10
|Chivasso
|8
|7
|2
|3
|2
|14
|11
|11
|Valchiusella
|7
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|12
|Santhià
|6
|7
|0
|5
|2
|8
|15
|13
|Vigliano
|3
|7
|0
|6
|1
|6
|22
|14
|Aosta Calcio 511
|1
|7
|1
|6
|0
|3
|17
|#
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Grand Paradis
|15
|6
|0
|1
|5
|17
|3
|2
|Montalto Dora
|15
|6
|0
|1
|5
|16
|4
|3
|La Romanese
|13
|5
|1
|0
|4
|10
|1
|4
|Sp.Issogne
|13
|6
|1
|1
|4
|17
|10
|5
|Quincitava Asd
|10
|5
|1
|1
|3
|15
|7
|6
|La Chivasso
|10
|6
|1
|2
|3
|10
|10
|7
|FC Rondissone
|9
|5
|0
|2
|3
|12
|8
|8
|Chambave
|6
|5
|0
|3
|2
|9
|10
|9
|Castellamonte
|6
|5
|0
|3
|2
|7
|10
|10
|Foglizzese
|4
|5
|1
|3
|1
|5
|8
|11
|Nuova Lanzese
|3
|6
|0
|5
|1
|3
|10
|12
|Ardor SF Corio
|1
|6
|1
|5
|0
|2
|14
|13
|Valdigne MB
|0
|6
|0
|6
|0
|3
|31
IVREA 2 (1)
CHARVENSOD 0 (0)
Marcatori: 19’ pt Brizzi, 30’ st Cerruti.
Ivrea: Dosio, Ubertino, Florio Riccardo, Capussella, Chelotti, Olivera, brizzi (46’ st Condello), Spera (42’ st Florio Jacopo), Bionaz (23’ st Cerruti), Nicco, Ghibaudo (34’ st Bonaccorsi). All: Cretaz.
Charvensod: Bellesolo, Cetara (35’ st Tibone), Gazzera, Filippone, Balzo, Anelli, Butelli (31’ st Napoli), Comentale (43’ st Fiolo), Sterrantino (31’ st Piccini), Varvelli (15’ st Castagna), Holz Mendes. All: Fermanelli.
CARRARA ‘90 1 (1)
CGC AOSTA 0 (0)
Marcatori: 37’ pt Diarassouba.
Carrara: Velluva, Carbone, Concilio (44’ st Pavanello), Sumin, Infantino, Rizzitano, Ataupilico Cortez (41’ st Patruno), Diarassouba, Pittavino, Di Sparti (19’ st Giusiano), Volpatto (29’ st Lanzafame). All: Fasanaro.
Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero (38’ st Florio Tommaso), Monteleone, Bianchi (18’ st Affortunato), Balbis, Russo (42’ st Touré), Usel (32’ st Cuc), Breel (26’ st Doumbia), Ceresero, Jallow. All: De Ceglie.