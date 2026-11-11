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IN TERZA CATEGORIA IL GRAND PARADIS DI MISTER CICCARELLI CONQUISTA IL PRIMATO

Male le valdostane negli scontri diretti in Promozione Eccellenza, l’Aygreville ospita la Fulgor CRV

Redazione Pubblicato il

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AOSTA Dopo la sosta per la Uefa Region’s Cup, torna il campionato di Eccellenza, girone A, e l’Aygreville – domani, domenica 8 novembre – ospiterà la Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo in uno scontro diretto di bassa classifica. Con una novità: il 2006 Matteo Giorgi non sarà più tra i giocatori a disposizione di mister Alberto Rizzo, si è svincolato.

Giornata negativa per le valdostane d’alta quota in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie a Torino è uscita sconfitta – 1-0 – dallo scontro diretto con l’altra seconda, il Carrara. Per gli aostani è pesante l’indisponibilità del forte 2008 Emanuele Villa, vittima di uno strappo muscolare. La squadra paga una delle poche incertezze in difesa e una certa evanescenza in attacco.

Sconfitto 2-0 invece lo Charvensod dalla capolista Ivrea, una sorta di derby visto che gli eporediesi sono allenati da Roberto Cretaz e Gianni Cuc e in campo hanno schierato diversi giocatori valdostani: i fratelli Riccardo e Jacopo Florio, Elia Bionaz e Gianluca Nicco, in panchina il portiere ex Charvensod Mattia Bonasera. Nei gialloblu di Fermanelli a rendersi più pericolosi sono il 2009 Piccini che coglie il palo di testa e Giacomo Castagna entrato però solo nell’ultima mezz’ora.

Domani domenica 8 novembre il Cgc Aosta ospita a Montjovet il Banchette, lo Charvensod a Roisan l’Atletico Cbn.

In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe ospite della Nuova Lanzese incassa la prima sconfitta, 3-0, e l’espulsione di Hervé Bieller (1 giornata di squalifica, fino al 17 novembre invece per il dirigente Marco Luboz). A referto anche un rigore parato da Antonin. Oggi sabato 7 i granata di mister Luca Mercanti ospitano il San Maurizio.

Seconda categoria, girone B: il derby Aosta 511-Grand Combin finisce 1-4, per il Grand Combin gol di Federico Bredy, Andrea Bredy, Federico Pomat e Nicolò Bosonin, per l’Aosta di Marco Stufa. Male il Pont Donnas che in trasferta è sconfitto 4-0 dallo Junior Torrazza, River Plaine-Santhià 2-1 con in gol Dalla Zanna e Edoardo Ceccon, il Saint-Vincent Châtillon fa le prove di fuga superando 2-0 la Strambinese con le reti dei baby Andrea Ciocchini e Daniel Giovetti. Oggi sabato 7 novembre Grand Combin-River Plaine, domani domenica 8 Junior Torrazza-Aosta 511, Saint-Vincent Châtillon-Chivasso e Torri Biellesi-Pont Donnas.

Infine in Terza categoria La Chivasso-Valdigne 2-0, Grand Paradis-Rondissone 1-0 con gol di Jil Pellissier e primato in classifica, il derby Sporting Issogne-Chambave finisce 1-0 gol di Duguet.

PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite

Eccellenza Girone A
#SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1Casale 1909228107173
2Baveno Stresa168125106
3Quincitava14822496
4Rivarolese138134118
5Druentina1381341110
6Sparta NR1280441611
7A.Borgomanero1182331110
8Borgaro10842276
9Volpiano Pianese10814399
10Pro Eureka1081431011
11Aygreville983321214
12Fulgor CRV98332510
13Settimo781521217
14Aut.SanMauro78152414
15Dufour Varallo78431711
16Briga78431914
Promozione Girone B
#SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1Ivrea239207247
2Carrara2291172013
3CGC Aosta199126187
4Un.Vallesusa1492341210
5Villarbasse149234118
6Charvensod1492341412
7Alpignano1391441512
8Banchette C.12933399
9La Vischese1195221310
10BSR Grugliasco119243812
11VDL Fiano Plus1091531017
12Mathi99063916
13Montanaro99342715
14Atletico CBN892521117
15Venaria69351714
16Barcanova49450615
Prima Categoria Girone B
#SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1Gassino198116199
2Ardor SF Corio178215175
3Pertusa158314148
4Agliè1482241611
5Sangiustese1482241210
6Saint Christophe1384131111
7Nuova Lanzese128602149
8Vallorco1283231814
9Rebaudengo1182331212
10Caselle108422910
11Comala FC882421318
12Bosconerese781521317
13Mappanese68341912
14Castiglione680621216
15S.Maurizio585301015
16Ciriè28260830
Seconda Categoria Girone B
#SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1Saint Vincent Ch.177205168
2Grand Combin1371241914
3Augusta Leinì137124138
4Strambinese1371241611
5Torri Biellesi137124108
6Pont Donnas1371241610
7River Plaine127034911
8J.Torrazza1071331512
9Settimo Academy10741264
10Chivasso872321411
11Valchiusella771421010
12Santhià67052815
13Vigliano37061622
14Aosta Calcio 51117160317
Terza Categoria Ivrea
#SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1Grand Paradis156015173
2Montalto Dora156015164
3La Romanese135104101
4Sp.Issogne1361141710
5Quincitava Asd105113157
6La Chivasso1061231010
7FC Rondissone95023128
8Chambave65032910
9Castellamonte65032710
10Foglizzese4513158
11Nuova Lanzese36051310
12Ardor SF Corio16150214
13Valdigne MB06060331

IVREA 2 (1)
CHARVENSOD 0 (0)

Marcatori: 19’ pt Brizzi, 30’ st Cerruti.

Ivrea: Dosio, Ubertino, Florio Riccardo, Capussella, Chelotti, Olivera, brizzi (46’ st Condello), Spera (42’ st Florio Jacopo), Bionaz (23’ st Cerruti), Nicco, Ghibaudo (34’ st Bonaccorsi). All: Cretaz.

Charvensod: Bellesolo, Cetara (35’ st Tibone), Gazzera, Filippone, Balzo, Anelli, Butelli (31’ st Napoli), Comentale (43’ st Fiolo), Sterrantino (31’ st Piccini), Varvelli (15’ st Castagna), Holz Mendes. All: Fermanelli.

CARRARA ‘90 1 (1)
CGC AOSTA 0 (0)

Marcatori: 37’ pt Diarassouba.

Carrara: Velluva, Carbone, Concilio (44’ st Pavanello), Sumin, Infantino, Rizzitano, Ataupilico Cortez (41’ st Patruno), Diarassouba, Pittavino, Di Sparti (19’ st Giusiano), Volpatto (29’ st Lanzafame). All: Fasanaro.

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero (38’ st Florio Tommaso), Monteleone, Bianchi (18’ st Affortunato), Balbis, Russo (42’ st Touré), Usel (32’ st Cuc), Breel (26’ st Doumbia), Ceresero, Jallow. All: De Ceglie.

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