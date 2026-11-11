Male le valdostane negli scontri diretti in Promozione Eccellenza, l’Aygreville ospita la Fulgor CRV

AOSTA Dopo la sosta per la Uefa Region’s Cup, torna il campionato di Eccellenza, girone A, e l’Aygreville – domani, domenica 8 novembre – ospiterà la Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo in uno scontro diretto di bassa classifica. Con una novità: il 2006 Matteo Giorgi non sarà più tra i giocatori a disposizione di mister Alberto Rizzo, si è svincolato.

Giornata negativa per le valdostane d’alta quota in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie a Torino è uscita sconfitta – 1-0 – dallo scontro diretto con l’altra seconda, il Carrara. Per gli aostani è pesante l’indisponibilità del forte 2008 Emanuele Villa, vittima di uno strappo muscolare. La squadra paga una delle poche incertezze in difesa e una certa evanescenza in attacco.

Sconfitto 2-0 invece lo Charvensod dalla capolista Ivrea, una sorta di derby visto che gli eporediesi sono allenati da Roberto Cretaz e Gianni Cuc e in campo hanno schierato diversi giocatori valdostani: i fratelli Riccardo e Jacopo Florio, Elia Bionaz e Gianluca Nicco, in panchina il portiere ex Charvensod Mattia Bonasera. Nei gialloblu di Fermanelli a rendersi più pericolosi sono il 2009 Piccini che coglie il palo di testa e Giacomo Castagna entrato però solo nell’ultima mezz’ora.

Domani domenica 8 novembre il Cgc Aosta ospita a Montjovet il Banchette, lo Charvensod a Roisan l’Atletico Cbn.

In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe ospite della Nuova Lanzese incassa la prima sconfitta, 3-0, e l’espulsione di Hervé Bieller (1 giornata di squalifica, fino al 17 novembre invece per il dirigente Marco Luboz). A referto anche un rigore parato da Antonin. Oggi sabato 7 i granata di mister Luca Mercanti ospitano il San Maurizio.

Seconda categoria, girone B: il derby Aosta 511-Grand Combin finisce 1-4, per il Grand Combin gol di Federico Bredy, Andrea Bredy, Federico Pomat e Nicolò Bosonin, per l’Aosta di Marco Stufa. Male il Pont Donnas che in trasferta è sconfitto 4-0 dallo Junior Torrazza, River Plaine-Santhià 2-1 con in gol Dalla Zanna e Edoardo Ceccon, il Saint-Vincent Châtillon fa le prove di fuga superando 2-0 la Strambinese con le reti dei baby Andrea Ciocchini e Daniel Giovetti. Oggi sabato 7 novembre Grand Combin-River Plaine, domani domenica 8 Junior Torrazza-Aosta 511, Saint-Vincent Châtillon-Chivasso e Torri Biellesi-Pont Donnas.

Infine in Terza categoria La Chivasso-Valdigne 2-0, Grand Paradis-Rondissone 1-0 con gol di Jil Pellissier e primato in classifica, il derby Sporting Issogne-Chambave finisce 1-0 gol di Duguet.

PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite

Eccellenza Girone A # Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Casale 1909 22 8 1 0 7 17 3 2 Baveno Stresa 16 8 1 2 5 10 6 3 Quincitava 14 8 2 2 4 9 6 4 Rivarolese 13 8 1 3 4 11 8 5 Druentina 13 8 1 3 4 11 10 6 Sparta NR 12 8 0 4 4 16 11 7 A.Borgomanero 11 8 2 3 3 11 10 8 Borgaro 10 8 4 2 2 7 6 9 Volpiano Pianese 10 8 1 4 3 9 9 10 Pro Eureka 10 8 1 4 3 10 11 11 Aygreville 9 8 3 3 2 12 14 12 Fulgor CRV 9 8 3 3 2 5 10 13 Settimo 7 8 1 5 2 12 17 14 Aut.SanMauro 7 8 1 5 2 4 14 15 Dufour Varallo 7 8 4 3 1 7 11 16 Briga 7 8 4 3 1 9 14

Promozione Girone B # Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Ivrea 23 9 2 0 7 24 7 2 Carrara 22 9 1 1 7 20 13 3 CGC Aosta 19 9 1 2 6 18 7 4 Un.Vallesusa 14 9 2 3 4 12 10 5 Villarbasse 14 9 2 3 4 11 8 6 Charvensod 14 9 2 3 4 14 12 7 Alpignano 13 9 1 4 4 15 12 8 Banchette C. 12 9 3 3 3 9 9 9 La Vischese 11 9 5 2 2 13 10 10 BSR Grugliasco 11 9 2 4 3 8 12 11 VDL Fiano Plus 10 9 1 5 3 10 17 12 Mathi 9 9 0 6 3 9 16 13 Montanaro 9 9 3 4 2 7 15 14 Atletico CBN 8 9 2 5 2 11 17 15 Venaria 6 9 3 5 1 7 14 16 Barcanova 4 9 4 5 0 6 15

Prima Categoria Girone B # Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Gassino 19 8 1 1 6 19 9 2 Ardor SF Corio 17 8 2 1 5 17 5 3 Pertusa 15 8 3 1 4 14 8 4 Agliè 14 8 2 2 4 16 11 5 Sangiustese 14 8 2 2 4 12 10 6 Saint Christophe 13 8 4 1 3 11 11 7 Nuova Lanzese 12 8 6 0 2 14 9 8 Vallorco 12 8 3 2 3 18 14 9 Rebaudengo 11 8 2 3 3 12 12 10 Caselle 10 8 4 2 2 9 10 11 Comala FC 8 8 2 4 2 13 18 12 Bosconerese 7 8 1 5 2 13 17 13 Mappanese 6 8 3 4 1 9 12 14 Castiglione 6 8 0 6 2 12 16 15 S.Maurizio 5 8 5 3 0 10 15 16 Ciriè 2 8 2 6 0 8 30

Seconda Categoria Girone B # Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Saint Vincent Ch. 17 7 2 0 5 16 8 2 Grand Combin 13 7 1 2 4 19 14 3 Augusta Leinì 13 7 1 2 4 13 8 4 Strambinese 13 7 1 2 4 16 11 5 Torri Biellesi 13 7 1 2 4 10 8 6 Pont Donnas 13 7 1 2 4 16 10 7 River Plaine 12 7 0 3 4 9 11 8 J.Torrazza 10 7 1 3 3 15 12 9 Settimo Academy 10 7 4 1 2 6 4 10 Chivasso 8 7 2 3 2 14 11 11 Valchiusella 7 7 1 4 2 10 10 12 Santhià 6 7 0 5 2 8 15 13 Vigliano 3 7 0 6 1 6 22 14 Aosta Calcio 511 1 7 1 6 0 3 17

Terza Categoria Ivrea # Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Grand Paradis 15 6 0 1 5 17 3 2 Montalto Dora 15 6 0 1 5 16 4 3 La Romanese 13 5 1 0 4 10 1 4 Sp.Issogne 13 6 1 1 4 17 10 5 Quincitava Asd 10 5 1 1 3 15 7 6 La Chivasso 10 6 1 2 3 10 10 7 FC Rondissone 9 5 0 2 3 12 8 8 Chambave 6 5 0 3 2 9 10 9 Castellamonte 6 5 0 3 2 7 10 10 Foglizzese 4 5 1 3 1 5 8 11 Nuova Lanzese 3 6 0 5 1 3 10 12 Ardor SF Corio 1 6 1 5 0 2 14 13 Valdigne MB 0 6 0 6 0 3 31

IVREA 2 (1)

CHARVENSOD 0 (0)

Marcatori: 19’ pt Brizzi, 30’ st Cerruti.

Ivrea: Dosio, Ubertino, Florio Riccardo, Capussella, Chelotti, Olivera, brizzi (46’ st Condello), Spera (42’ st Florio Jacopo), Bionaz (23’ st Cerruti), Nicco, Ghibaudo (34’ st Bonaccorsi). All: Cretaz.

Charvensod: Bellesolo, Cetara (35’ st Tibone), Gazzera, Filippone, Balzo, Anelli, Butelli (31’ st Napoli), Comentale (43’ st Fiolo), Sterrantino (31’ st Piccini), Varvelli (15’ st Castagna), Holz Mendes. All: Fermanelli.

CARRARA ‘90 1 (1)

CGC AOSTA 0 (0)

Marcatori: 37’ pt Diarassouba.

Carrara: Velluva, Carbone, Concilio (44’ st Pavanello), Sumin, Infantino, Rizzitano, Ataupilico Cortez (41’ st Patruno), Diarassouba, Pittavino, Di Sparti (19’ st Giusiano), Volpatto (29’ st Lanzafame). All: Fasanaro.

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero (38’ st Florio Tommaso), Monteleone, Bianchi (18’ st Affortunato), Balbis, Russo (42’ st Touré), Usel (32’ st Cuc), Breel (26’ st Doumbia), Ceresero, Jallow. All: De Ceglie.