AOSTA (fc2) Natalie Gamba di Pont-Saint-Martin tesserata per la Bassa Valle alle 15.30 di oggi, sabato 14, insieme a Ivan Soligon punta a conquistare la medaglia d’oro e il titolo iridato nella staffetta mista del Campionati del Mondo di bocce di Rijeka in Croazia, nel confronto che vede gli azzurri sfidare proprio i padroni di casa Ria Vuikovic e Marino Milicic.

Nella mattinata di ieri, venerdì, infatti la coppia azzurra ha sconfitto al termine di una sfida bellissima e per 1 solo punto, 53 a 52, i campioni mondiali 2023 della Francia Guillaume Abelfo e Floriane Amar. L’Italia giovedì in chiusura di giornata nei quarti di finale al Boulodrome Podvezica aveva superato l’Argentina per 50 a 31, assicurandosi quanto meno il bronzo e la sfida decisiva per battersi per l’oro contro i francesi. Per Soligon e Gamba mercoledì le qualificazioni si erano concluse sempre a quota 50.

Nus secondo nel “Luigi Peccioli” a Salassa

Secondo e quinto posto per il Nus a Salassa domenica scorsa nel terzo “Memorial Luigi Peccioli”. A vincere è stato il San Bernardo con Dario Rossatto, Giandomenico Vieta e Christian Modina per 10 a 2 in finale sulla formazione azzurra di Daniele Chadel, Alessio Benvenuto e Flavio Bullari. Quinti Guido Ducourtil, Celestino Dalla Zanna e Pietro Biscardi eliminati dal Fucine Rostagno di Angelo Delorier, Giuseppe Delorier e Aldo Carbone. Erano 32 le terne BCC in gara a poule nella gara promossa da Andrea Peccioli di Ayas.