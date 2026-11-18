Alessandro Saravalle e Giulia Challancin del Team Trisports sono i vincitori della categoria Open del circuito di Mtb Nord Ovest composto dalla Gran fondo Muretto di Alassio, dalla Moncrivilla, dalla Marathon dell’Appenino, dalla Gran fondo Musinè, dalla Marathon La Via dei Saraceni e dalla valdostana Granparadiso Bike. La Challancin con 175 punti ha preceduto Nicoletta Ferrero della Leynicese a 147, Saravalle con 165 è riuscito a superare nell’ultima competizione Davide Pinato del Boscaro, arrivato a 160. La premiazione si è tenuta sabato scorso, 7 novembre, al Teatro Luciano Pavarotti di Leinì.