AOSTA In serie A2 sabato scorso, 7 novembre, l’Aosta 511 ha giocato in trasferta a Varese e ha perso 6-4. Non sono bastate la tripletta di Filippo Rosset e il gol di Marwane Nassiri per evitare la terza sconfitta stagionale. I valdostani rimangono a 7 punti in classifica. Oggi sabato 14 novembre la squadra di Tiago Calli gioca in casa al Montfleury di Aosta, dove i gialloblù affronteranno il Modena Cavezzo Futsal. Under 19

L’Aosta 511 domenica 8 novembre ha giocato in trasferta contro l’Academy Torino Futsal vincendo 8-4, poker di Meneguin e reti di Cerni, Cotrone, Serpe e Luberto. Giovedì 12 partita contro il Pregio Futsal.

Serie B femminile

Dopo la pausa del campionato l’Aosta 511 è tornata in campo domenica 8 novembre in trasferta in provincia di Treviso contro la neopromossa, l’Energy Saving Futsal, perdendo 4-1. Per l’Aosta 511 rete di Letizia Pierucci nella ripresa. Le valdostane restano a 6 punti in classifica, domenica 15 al Montfleury contro il Pero.

Serie C Femminile

Il Saint-Pierre lunedì 9 novembre alle 21 in casa al Palais de Sport di Aymavilles ha perso 7-1 contro l’Elledì Fc, gol della bandiera di Asia Orfano. Prossima partita in trasferta contro l’Aurora Nichelino martedì 17 novembre.

Mercoledì 11 novembre match di Coppa Italia Regionale di Serie C contro l’Ivrea Canavese Femminile a Viverone. L’incontro è finito 4-3 per le eporediesi, per il Saint-Pierre reti di Asia Orfano, Martina Brunelli e Sophie Jocallaz.

Nel campionato Under 19 si torna in campo oggi sabato 14: il Saint-Pierre in trasferta contro l’Audace Verona, l’Aosta ospita il Verona.

Rita Zappia, quarto posto in Senegal

La Nazionale Under 18 femminile di futsal, impegnata a Dakar – in Senegal – nei Giochi Olimpici Giovanili, ha terminato l’avventura al quarto posto, sconfitta 5-2 nella finale per il terzo posto dall’Iran. In maglia azzurra è scesa in campo anche la valdostana Rita Zappia. La giocatrice dell’Aosta 511, numero 9 della squadra allenata da Sebastiano Giuffrida, è partita titolare anche nella finale per il terzo posto giocata mercoledì 11 novembre e risulta tra le calciatrici con il maggior minutaggio. Rita Zappia aveva firmato tutti e 4 i gol con i quali gli azzurri avevano superato il Costa Rica nel girone.