AOSTA (btb) In attesa dell’avvio della stagione degli Esordienti A (a Torino domenica 22 novembre 2026 nella prima tappa del loro Grand Prix) la squadra Assoluti dell’Aosta Nuoto è tornata a gareggiare nel secondo appuntamento della “Coppa Los Angeles”. Nello scorso fine settimana – sabato al Palanuoto di Torino e domenica nella piscina Usmiani – sotto la guida tecnica di Federico Gottardi hanno preso parte alle gare Giorgia Albace, Alice D’Introno, Jacopo Daddi, Giada Griso, Iris Guglielmo, Sofia Lytvynenko, Alice Padalino, Alysee Petey, Antonio Provenzano, Lianna Quintana Batista, Maxim Chuc.

Per scelta tecnica i nostri nuotatori hanno sperimentato specialità diverse dalle solite, focalizzandosi su misti e rana. Così Giada Griso è stata protagonista di un interessante esordio tecnico, cimentandosi per la prima volta nella rana e chiudendo in 42″73 nei 50 e 1’33″27 nei 100. A sua volta Alice Padalino ha fatto segnare un ottimo 1’32″37 nei 100 rana e si è inoltre migliorata nei 50 farfalla in 35″35, quindi Sofia Lytvynenko ha migliorato il proprio personale nei 200 stile libero in 2’51″42, Maxim Chuc si è confermato su buoni livelli cronometrici nei 50 farfalla in 30″10 e nei 100 farfalla in 1’08″90, mentre hanno dimostrato incoraggianti progressi Antonio Provenzano, Jacopo Daddi, Alice D’Introno, Lianna Quintana Batista, Alysee Petey, Giorgia Albace e Iris Guglielmo.

«La seconda tappa della “Coppa Los Angeles” – commenta Federico Gottardi – ha portato ottimi riscontri per il gruppo della seconda squadra dell’Aosta Nuoto. Gli atleti hanno evidenziato miglioramenti tecnici nella quasi totalità delle prove svolte. I risultati sono incoraggianti e rinforzano la sicurezza nel gruppo.”