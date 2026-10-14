Rugby, lo Stade Valdotain scalda i motori in vista della stagione OCCHIELLO

SARRE (btb) Primo test ufficiale in vista della nuova stagione di A2 domenica scorsa per lo Stade Valdotain che a Sarre ha ospitato la formazione piemontese del San Mauro militante nel torneo di serie B. Si è giocato su 3 tempi da 25 minuti, con tanti cambi, un risultato finale di 29 a 21, dopo una buona partenza dello Stade e un deciso calo nel finale.

A guidare la squadra dalla panchina è stato Tommaso Boni: “L’amichevole era soprattutto un momento importante per capire a che punto siamo. Sono contento di molte cose, anche se c’è ancora tanto da lavorare. Una delle cose che mi è piaciuta maggiormente è stato l’atteggiamento. Siamo partiti abbastanza bene e, andando avanti con la partita, i ragazzi si sono sciolti. Hanno lasciato andare un po’ i freni e li ho visti giocare con molta più libertà e senza paura di sbagliare”.

Nell’occasione lo Stade ha schierato Lucio Sanchez, Jeronimo Gramajo, Marco Gandossi, Francesco Bolognesi, Elias Fusetti, Facundo Noval, Evaristo Arrias, Alberto Duc, Andrea Tavella, Francesco Piccolo, Andrea Calvone, José Chierici, Julien Valleise, Massimo Marchesini, Massimo Gontier, Sair Movane, Cedric Donnet, Matteo Di Sciacca, Stefano Gontier, Xavier Fusetti, Liam Suarez, Albert Gandossi e Simone Frazzetta.

Il match è stato preceduto dall’incontro delle 2 squadre cadette, con successo finale del San Mauro dopo i 3 tempi per 28 a 36.

Attività giovanile

Oggi, sabato 10, a Volpiano dalle 10 i giovani leoni del Propaganda – categorie under 6, 8 e 10 – partecipano a un concentramento in contemporanea con Settimo Torinese dove gioca la sola under 12.

Per l’under 14 esordio nella fase di qualificazione per lo Stade che a Sarre – alle 15.30 – ospita l’Ivrea, mentre proprio nella città eporediese ma alle 15 si disputa l’amichevole tra lo Stade under 18 e il Moncalieri.

Under 16, terza giornata a Biella

Invece l’under 16 è alla terza giornata della prima parte del campionato piemontese e oggi, sabato 10, alle 16.30 affronta a Biella i locali, un avversario molto forte che arriva dopo la sconfitta di 7 giorni fa a Rivoli, 17 a 39 contro i locali, che nel primo turno erano stati travolti dai biellesi 12 a 109.