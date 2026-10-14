“Reverchon Golf Cup”, ad aggiudicarsi il primo Lordo è stato Simone Meggiolaro

AOSTA (btb) Sono stati 49 domenica scorsa, 4 ottobre, i golfisti partecipanti alla “Reverchon Golf Cup”, organizzata sul campo dell’Arsanières a Gignod con il sostegno di Centro Ottico Reverchon. Ad aggiudicarsi il primo Lordo è stato Simone Meggiolaro, con 33 punti, 65 colpi e più 3 sul campo. Alle sue spalle 38 con score di 69 Alberto Borre.

Per il Netto, successo a 35 punti di Paolo Caselli, secondo a 33 Ivan Voyat e terzo a 32 Domenico Pellicone. Quindi in Seconda bel 39 per il vincitore Giancarlo Grange e il piazzato Ennio Pastoret, a terzo Daniele Deffeyes. In Terza con 42 si è imposto Maurice Rollet, davanti al 41 di Sergio Vincenzetti, più staccato a 37 Luca Ravasio.

La “Reverchon Golf Cup” era il primo appuntamento della combinata che proseguirà domani, domenica 11, a Brissogne.

Proprio il campo di Les Iles sabato 3 ha accolto una gara di circolo, con 22 appassionati, nella quale ha primeggiato Sandro Laval con 68 colpi, più 8, staccando di 3 Marino Palenni, vincitore della Seconda categoria con 39 punti sui 36 di Oliver Collins. In Prima 36 vincente di James Woodall e 35 per Emilio Bionaz, con in Terza a 42 Francesco Casella rispetto al 40 di Edi Avoyer. Premi speciali infine alla lady Rita Duyvejonck e al senior Moreno Blanc.