Bocce: a Alba è quinta l’Aostana, si arrende solo ai vincitori della Brb Ivrea

AOSTA (fc2) Ancora una bella prova per la quadretta dell’Aostana che è stata protagonista nel fine settimana nella Provincia Granda per la 40esima edizione del “Tartufo Bianco d’Alba” e del 16esimo “Memorial Umberto Granaglia” a ricordare un campionissimo delle bocce. A vincere 7 a 6 contro i rivali storici de La Perosina è stata la Brb Ivrea di Daniele Grosso, Fabrizio De Regibus, Nicolò Buniva e Renato Salvador. Proprio gli eporediesi hanno eliminato nei quarti di finale Mauro Mongiovetto, Carlo Negro, Flavio Bullari e Domenico Pizzolla per 13 a 3 dopo che i ragazzi del presidente Alessandro Durand negli ottavi si erano imposti 12 a 3 alla Novese di Flavio Bertolaso, Manuel Litturi, Marco Torta e Sergio Albrigo, cedendo dopo 4 vittorie in una gara con 91 quadrette impegnate, chiudendo così al quinto posto, battuti solo dal quartetto più forte.

Ivan Ponte e Nicolò Buniva sbancano Villafranca

Ivan Ponte di Pontey, tesserato Fénis, mercoledì scorso, 14 ottobre, a Villafranca Piemonte nella gara AD con 32 coppie si è imposto insieme al talento azzurro 17enne Nicolò Buniva. In finale la coppia targata nell’occasione Brb ha superato 8 a 7 la Villafranchese di Emanuele Ferrero (sostituito da Silvano Cibrario) e Walter Milanesio, arbitro Rinaldo Falco. Sui giochi torinesi nell’ultima sfida Ponte e il giovane cuneese Buniva erano sotto 3 a 7, in 2 mani hanno pareggiato e poi vinto al tiro supplementare.

Domani, domenica, la “9 Ore” di Aosta

La società Le Boulevard organizzerà domani, domenica 18, al bocciodromo di Aosta la “9 Ore” di bocce. Si giocherà dalle 8.30 a coppie di categoria C e D.