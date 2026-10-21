Serie B1, la Cogne Aosta inizia il campionato a Crema

AOSTA (zgn) Inizia oggi, sabato 17 ottobre, alle 20.30, con la partita in trasferta con la Enercom Fini Crema il campionato femminile di volley in serie B1 per la Cogne. «Siamo un po’ “zoppicanti” perché non abbiamo ancora tutti i ruoli definiti. – commenta l’allenatore Fabio Matteotti – La trasferta perciò si presenta complicata, ma sono cose che nei campionati professionistici capitano. Non possiamo schierare il sestetto che avevamo pensato perché abbiamo preso 8 giocatrici da fuori Valle e tra trasferimenti, prestiti e firme di contratti siamo ancora in attesa di sistemare alcune formalità burocratiche. Affrontiamo una squadra neo promossa che ha comprato delle giocatrici di B1. In linea generale sarà un campionato più equilibrato e perciò più impegnativo: quest’anno le retrocessioni saranno 4 e non 3, non c’è una squadra “materasso”»

Al via anche la serie D, con la Cogne Aosta allenata da David Alfonso Carvallo Bustos che oggi, alle 18.30, al Palasport Camusso di Cumiana, in provincia di Torino, rende visita al MV Impianti Bzz Piossasco.

Campionato valdostano Under 17 femminile

Nel campionato valdostano Under 17 femminile mercoledì scorso, 14 ottobre, l’Arcaden Pont Saint Martin è caduto in casa 0 a 3 (12/25, 21/25, 12/25) con il Bigmat Csi.

Domani, domenica 18, alle 11, a Gignod, il Volley Grand Combin Orange affronterà il Csi Carrozzeria tunnel e mercoledì prossimo, 21 ottobre, alle 20, al PalaPeilaPressendo scenderanno in campo la Cogne Aosta Blu e la Scuola di Pallavolo Aosta. La classifica: Bigmat Csi 3 punti, Arcaden Pont Saint Martin, Csi Carrozzeria Tunnel, Grand Combin Orange, Scuola di Pallavolo Aosta, Cogne Aosta Verde, Grand Combin Black e Cogne Aosta Blu 0 punti.

Pont Saint Martin: Arioli, Ziviani, Porté Z., Mognol, Lucchini, Micheletti Tassano, Porté M., Dezzutti, Blesi, Zilio. All.: Tillier.

Bigmat Csi: Clerin, D’Herin, Di Bella, Lucà, Lucia, Menegatti, Mus, Peaquin, Pellissier, Vallino, Vittaz. All.: Vittone.

Campionato valdostano Under 15 femminile

Per il campionato valdostano Under 15 femminile il pomeriggio di domenica scorsa, 11 ottobre, al PalaPeilaPressendo prima la Cogne Aosta Rossa ha ceduto al tie-break 1 a 3 (15/25, 25/22, 25/23, 23/25, 11/25) all’Arcaden Pont Saint Martin e poi la Scuola di Pallavolo Aosta si è arresa 0 a 3 (21/25, 23/25, 19/25) al Volley Grand Combin Orange. Oggi, sabato 17 ottobre, alle 18, a Châtillon, il Bigmat Csi riceve la Scuola di Pallavolo Aosta.

Due le partite in calendario domani, domenica 18: alle 15, a Gignod, il Volley Grand Grand Combin ospiterà il Csi Carrozzeria Tunnel e alle 18, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Blu accoglierà l’Evançon Volley. Lunedì prossimo, 19 ottobre, alle 21, al PalaPeilaPressendo scenderanno in campo la Cogne Aosta Verde e la Cogne Aosta Rossa. Venerdì 23 ottobre, alle 18.30, l’Arcaden Pont Saint Martin giocherà in casa con la Cogne Aosta Verde. La classifica: Volley Grand Combin Orange 3 punti, Arcaden Pont Saint-Martin 2, Cogne Aosta Rossa 1, Scuola di Pallavolo Aosta, Cogne Aosta Verde, Bigmat Csi, Cogne Aosta Blu, Evançon, Csi Carrozzeria Tunnel e Volley Grand Combin Black 0 punti.

Cogne Aosta Rossa: Giachino, Bianco, Rigollet, Giallombardo, Ambrogio, Borney, Santini, Cugnach, Armand, Quendoz, Giordano, Centoz. All.: Matteotti F..

Pont Saint Martin: Bonetti, Ziviani, Nika, Micheletti Tassano, Bettoni, Lallinaj Michela, Dezzutti, Lallinaj Manuela. All.: Tillier.

Scuola di Pallavolo Aosta: Monticello, Livera, Lia, Cinà, Chiono, Di Fresco, Tacchella, Lazzaro, Edifizi, Valenti, Mosca, Praz, Thomasset, Sposito. All.: Truffa.

Volley Grand Combin Orange: Portolese, Caputo, Mancheddu, Giardina, Braga, Ratti, Malara, Giubrone, Muzi, Musso, Laayali. All.: Platì.

Serie D e Under 19 maschili

L’Olimpia Aosta inizia oggi, sabato 17 ottobre, il campionato di serie D. Gioca tra le mura amiche del PalaPeilaPressendo dove alle 20.30 il sestetto allenato da Pierdomenico Pileri riceve il Plastipak Altiora.

Martedì scorso, 13 ottobre, il PalaPeilaPressendo ha ospitato pure la prima giornata dell’Under 19. L’Olimpia Aosta ha piegato 3 a 0 (25/20, 25/12, 25/22) l’ArtiVolley. Gli aostani torneranno in campo martedì 27 ottobre, alle 20.45, sempre al PalaPeilaPressendo contro il Montanaro.

La classifica: Olimpia Aosta e Pivielle 3 punti, Montanaro, Artivolley, Sant’Anna Nextstar Rossa e Riposa 0 punti.

Olimpia Aosta: Ferrari, Thiebat, Ruffier, Truffa, Cavoretto, Artosi, Taraglio, Fusero, Cappelletti. All.: Pileri