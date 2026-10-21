Junior Next Gen di Verona Leonardo Petacchi in finale

AOSTA (btb) Risultati importanti per i giovani tennisti valdostani impegnati nei tornei nazionali a Verona ed Imperia. In particolare sono stati numeri da record quelli riscontrati in settimana al veronese Tennis Pineta 2018 dove è andata in scena sino a domenica scorsa – 11 ottobre – la tappa Junior Next Gen di macroarea con l’incredibile numero di 731 atleti iscritti. Tra i 47 under 10 Leonardo Petacchi dell’Aosta Academy è arrivato fino in fondo, disputando la finale contro il forte fiorentino Tobias Amadori, giocando bene pur cedendo 3/6 2/6.

Nel torneo Petacchi – campione piemontese di categoria – ha, nel primo turno, sconfitto il vicentino Dante Rizzotto 6/1 6/2, nel secondo match il meneghino Giorgio Faggioni 6/2 6/0, negli ottavi di finale l’orobico Thomas Terzi 6/3 6/0, nei quarti il bergamasco Andrea Minafra 2/6 6/2 10/7 e in semifinale il milanese Lorenzo Seghi 6/2 7/6.

Oltre al singolare Leonardo Petacchi ha disputato pure il doppio (16 coppie iscritte) insieme all’altoatesino Joel Call. Anche in questo caso è arrivata la finale, dalla quale hanno dovuto ritirarsi per un problema, sul punteggio di 4 pari, lasciando così il successo a Lorenzo Seghi e Francesco Marinelli dell’Ambrosiano di Milano. Petacchi-Call in semifinale si erano sbarazzati dei padovani Milo Paglierini e Alessandro Maschera per 6/3 6/0, nei quarti di finale dei trentini Alessio Zemlyankin e Pietro Pisanu 6/3 6/2 e al primo turno dei sudtirolesi Sebastian Knapp e Willi Pichler con il punteggio di 6/3 6/2.

Alessio Pettenon secondo e terzo ad Imperia

Anche al Circolo del Tennis di Imperia, la partecipazione al torneo Next Gen è stata alta, con 200 atleti sui campi, 51 dei quali nel tabellone under 12 che ha visto Alessio Pettenon del Chatillon/Saint-Vincent conquistare il terzo posto, dopo la netta vittoria nel primo turno 6/0 6/0 sul milanese Pietro Legrottaglie, nei quarti l’ottima prestazione contro l’altro lombardo Andrea Bocchiola 6/4 6/2 e in semifinale la sconfitta con il compagno di doppio, il torinese Christian Dreon per 2/6 2/6, a sua volta vincitore nettamente in finale 6/1 6/0 sul varesino Giovanni Greco, Nella stessa manifestazione Leonardo Finelli è uscito al secondo turno.

Nel doppio (11 coppie) Pettenon e Dreon sono stati superati in finale al termine di un match tiratissimo 7/6 2/6 e 4/10 al tie-break dai piemontesi Andrea Nannarone e Stefano Lombardi, dopo un altrettanto emozionante confronto in semifinale contro i cuneesi Edoardo Pallo e Lorenzo America aggiudicato per 6/1 3/6 10/8.