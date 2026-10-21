Ginnastica artistica femminile, esordio soddisfacente per le allieve dell’Olimpia Aosta domenica a Torino

AOSTA (btb) Dopo la pausa estiva si è conclusa con un buon decimo posto sulle 17 formazioni presenti la gara di apertura della stagione delle giovani ginnaste dell’Olimpia. In quella che era – domenica 11 a Torino – la prima prova del Campionato Allieve Gold 3B la squadra aostana, quasi completamente rinnovata, ha visto le prestazioni delle 2 allieve classe 2014 Aurora Mileto e Emi Bertucci e della giovanissima Luce Pavan del 2017 sui 4 attrezzi e delle 2015 Sthacy Gonzales a volteggio, trave e corpo libero e Elodie Joux alle parallele.

La formazione – seguita dalle allenatrici Claudia Iacona e Federica Vinante – ha dimostrato che nelle prossime settimane di allenamento potrà migliorarsi per la seconda prova che si terrà a fine mese.