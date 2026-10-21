Giulia Ottonelli nona in Polonia alla “Diamond Spin” di Katowice

Giulia Ottonelli, per l’Artistique HIL Vallée d’Aoste, ha partecipato nei giorni di giovedì 15 e di ieri, venerdì 16 ottobre, alla “Diamond Spin” di Katowice in Polonia, competizione internazionale di pattinaggio artistico su ghiaccio ISU, confrontandosi con atlete provenienti da tutta Europa di ottimo livello. Nella categoria junior, l’atleta valdostana ha chiuso la competizione al nono posto complessivo con 118,51 punti, ottenendo il terzo punteggio nelle componenti del programma libero, dimostrando un’elevata qualità d’esecuzione, grande maturità artistica ed eleganza sul ghiaccio. Si tratta quindi per lei di un buon punto di partenza stagionale che lascia spazio ad ampi margini di miglioramento.