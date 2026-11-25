AOSTA (fc2) Venerdì prossimo, 27 novembre, alle 18 nella sala conferenze della Bcc Valdostana all’Arco d’Augusto ad Aosta verranno festeggiati i 40 anni delle martse a pià con la premiazione del campionato Avmap 2026 che ha visto ben 690 podisti in gara nelle 17 prove del calendario annuale.

A livello assoluto ha dominato il Pont-Saint-Martin con Yannick Verraz e Federica Barailler. Verraz (1 successo a Valpelline) con 718 punti in 13 competizione ha preceduto Loic Proment a 575 (5 vittorie individuali e 1 in staffetta), quindi terzo Marco Ranfone a 531, poi quarto Mikael Mongiovetto e quinto Marco Magistro. La Barailler ne ha ottenuti 925 in 10 gare ed ha vinto davanti a Valeria Poli, a 855 punti con 1 gara in meno, mentre i successi sono stati 6 a testa: terza Alessandra Joly a 785, quarta Cristina Busa e quinta Daniela Marchi.

Nelle varie categorie si sono imposti tra gli juniores Marco Magistro, tra i seniores Yannick Verraz su Marco Ranfone e Loic Proment, nei master A Matteo Scieghi su Mikael Mongiovetto e Marco Cristofoli, nei B Ivan Macori su Jerome Rey ed Alessandro Benati, nei master C Mauro Vierin su Massimo Bethaz e Savino Quendoz, appaiati al secondo posto, nei D Roberto Nirta su Massimo Pica e Diego Follis, terzo.

In campo femminile tra le seniores prima Linda Brunello su Alice Rastello, tra le master A affermazione di Federica Barailler su Valeria Poli e Daniela Marchi, tra le master B di Alessandra Joly su Cristina Busa e Genny Bouc, tra le C vittoria di Enrica Bosonin su Sabrina Bidese e Anna Pession terza, mentre non è stato assegnato il titolo juniores per non aver raggiunto le 6 presenze necessarie per entrare in classifica.

Nelle diverse categorie si sono riconfermati rispetto al 2025 solamente Mauro Vierin, Roberto Nirta ed Alessandra Joly.

A livello giovanile (appena 85 protagonisti totali) hanno vinto tra i ragazzi Mattia Magnin e l’olandesina di Hone Elsa Van Houten, il cadetto Filippo Vesan, l’allievo Noah Gorraz per soli 3 punti nei confronti di Leonardo Vagneur e terzo Semmi Mortara. Non assegnati, mancando il minimo delle 3 gare, i titoli regionali di esordienti, cadette e allieve.

Infine, tra le società ha primeggiato la Sant’Orso di Aosta (217 tesserati) davanti a Pont-Saint-Martin, Inrun terzo e Monterosa Fogu quarta.