AOSTA (btb) Il movimento del braccio di ferro in Valle d’Aosta continua a sfornare campioni. Dai tempi dei titoli mondiali di Ermes Paganin alle recenti imprese e medaglie iridate di Didier Bieller (sta preparando da runner la mezza maratona di Catania il 13 dicembre) è ora arrivato il grande giorno tra i professionisti per Daniele Mathiou di Nus, nell’ambito di un’attività che a livello regionale vede operare 2 gruppi, guidati dal campionissimo Ermes Paganin – i Lions – e da Daniele Blanc gli Sthenos – dopo una separazione maturata in primavera.

Nello scorso fine settimana nella classica sede di Villa Fenaroli a Rezzato di Brescia si sono svolte la “Beginners Cup” e il torneo Over the top, con risultati di rilievo per i nostri specialisti. Sabato ottimo è stato il secondo posto nella categoria 100 kg Esordienti di sinistro per Francesco Cuniglio degli Sthenos, piazzamento che vale la promozione nei Senior professionisti a partire dal prossimo anno. Bene anche per Mathieu Ducourtil dei Lions un po’ sfortunato negli 80 chili, quarto negli Esordienti braccio sinistro e settimo nel destro in una categoria molto numerosa. Esordio positivo pure per Maicol Orghici alla sua prima esperienza, 17esimo negli 80 kg sinistri.

Domenica è stato il turno dei professionisti e Daniele Mathiou dei Lions ha compiuto il suo capolavoro vincendo per la prima volta in carriera nella categoria 100 kg Senior con avversari di altissimo livello, come il secondo Manuel Telser, altoatesino della società abruzzese Orso Marsicano.

A sua volta Didier Bieller dei Lions ha conquistato un dignitoso quinto posto nella categoria Senior 80 kg braccio destro per poi gareggiare anche tra Master 80, tra i quali si è arreso in finale dopo un pomeriggio intenso e faticoso al quotato emiliano Gabriele Alberici. Nella stessa categoria, ma 90 kg destro, altro argento, grazie a Simone Blanc degli Sthenos (oro per il livornese Luigi Iuorio) e quarto posto nella gara braccio sinistro.