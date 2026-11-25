SARRE (btb) Arriva la pausa per il campionato di rugby di A2 che riprenderà per lo Stade Valdôtain domenica 29 novembre con la trasferta nell’astigiano in casa dell’Unione Monferrato, penultimo a 7 punti, mentre i gialloneri ne hanno 10, dopo la conquista del punto nell’amara sconfitta casalinga di 6 giorni fa 19 a 22 contro il Cus Genova, che li ha raggiunti in classifica.

Una battuta d’arresto deludente, tanto che martedì scorso i giocatori si sono ritrovati per fare il punto della situazione, così da analizzare i problemi di questo inizio di stagione, con atteggiamenti in partita molto diversi da gara a gara, ma sempre caratterizzati da periodi negativi che poi compromettono i risultati. Anche domenica 15 l’incontro si è aperto con uno Stade spento che invece avrebbe dovuto puntare con decisione ad ottenere la seconda vittoria consecutiva nel torneo. Invece anche il quinto turno di campionato si è risolto con una battuta d’arresto, di fronte a un Cus Genova assolutamente alla portata dei locali. I liguri da parte loro hanno costruito il successo nel primo tempo, concluso avanti 15 a 5, con i locali premiati da 1 meta tecnica. Nella ripresa, al 49’ ancora a segno i genovesi, con punteggio quindi di 5 a 22. Poi con i cambi lo Stade è riuscito ad imporre il suo gioco, andando in meta al 69’ con il neo entrato Andrea Barbieri e trasformazione di Filippo Bolognesi (12 a 22) e al 78’ con l’altro neoentrato Alberto Gandossi (altra trasformazione dello specialista Bolognesi) per il 19 a 22 conclusivo, con un’ultima azione che avrebbe potuto addirittura portare al successo lo Stade che deve rammaricarsi per gli errori della prima parte.

Stade Valdôtain: Julien Valleise, Massimo Gontier (dal 50’ Alberto Gandossi), Simone Frazzetta (dal 30’ Sair Movane), Liam Suarez Murua (dal 41’ José Chierici), Andrea Calvone, Andrea Tavella, Francesco Piccolo, Alberto Duc, Evaristo Arrias (dal 62’ Andrea Barbieri), Facundo Noval, Elias Fusetti, Filippo Bolognesi, Luca Lancione, Gabriele Maietti (dal 62’ Marco Gandossi), Jeronimo Gramajo. A disposizione: Massimo Marchesini, Cedric Donnet, Tommaso Boni. All: Luis Otaño, Ferrucci Stefano.

Under 18 travolta dalla capolista San Mauro

Si è risolto con una débacle per lo Stade domenica 15 ad Ivrea il big match con il San Mauro valido per la quarta giornata del campionato regionale, visto che i torinesi primi in classifica hanno travolto i locali secondi per 68 a 0, dopo un primo tempo che li ha visti avanti 28 a 0.

Stade Valdôtain: Emanuele Mattei, Alessio Fasoli, Jacopo D’Orazio, Luca Favole, Gabriele Giachino, Nicolò Prelle, Davide Grassi, Andrea Lissolo, Matteo Maneo, Mattia Caputo, Tommaso Fessia, Alberto Riccitelli, Abramo Magnone, Andrea Viscian, Matteo Sardino, Ruben Pizzuto, Paolo Posillipo, Santiago Giaccio Rivarola, Mattia Sirianni, Hervé Nicco, Gianmarco Zerillo. All. Stefano Ferrucci .

Attività giovanile

Domani, domenica 22, concentramento per under 6, 8 e 10 dalle 10 a Sarre, mentre la squadra under 12 sarà a Collegno, sempre dalle 10.