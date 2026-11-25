NUS (btb) “Carlo Favre è stato un uomo di una semplicità infinita, di grande umiltà, saggio, forte, di cuore ma soprattutto vero, un uomo Vero. Chi ti ha conosciuto ha imparato tanto da te. Hai insegnato a generazioni lo sci di fondo e hai insegnato il giusto, ad essere uomini giusti e veri come te. Lo sci di fondo è stata la tua arte infinita, la tua ragione di vita, la tua passione, la tua carriera.

Ti salutiamo e rientriamo nelle nostre case con te nel cuore, perché ci hai dato tanto, perché hai fatto tanto. La tua passione per lo sci, è nata subito da piccino. Nato e cresciuto da una famiglia di contadini, vita di montagna, dura faticosa. Da subito la perdita della mamma Maria Benvenuta, con il tuo fratellino Sergio piccolo, Marcello, Laura, Elviro più grandicelli e le mille difficoltà di una situazione di quegli anni duri. Ma la tua famiglia era unita e forte.

La tua passione per lo sci era un fuoco. I pianori di Vénoz, quando arrivava la neve, con il tuo passo alternato, li facevi mille volte. Ogni tanto “schissavi” la scuola e sciavi e sciavi. Tuo papà Amedeo osservava, vedeva, capiva e lasciava fare. Hai sempre detto che è tutto partito dallo Sci Club Saint-Barthélemy e da tuo padre che ti ha sempre appoggiato e ti ha lasciato fare. Nonostante il gran bisogno in famiglia, papà Amedeo è stato il primo a dire che il tuo futuro era lo sci, non le mucche e la vita di campagna.

All’età di 12 anni, una domenica di febbraio, Carlo aveva voglia di andare a vedere la gara di fondo a Torgnon. Suo padre avrebbe voluto portarlo ma non poteva, allora gli disse: “prendi gli sci, le pelli di foca ed un sacco con un pò di cibo ed acqua e parti da solo, vai al villaggio di Praz, fai il colle e scendi sino a Chantorné. Guarda la gara e rientra. Sii prudente”.

Lui fece come disse Amedeo: partì da Vénoz con degli scietti degli anni Sessanta arrivò a Chantorné e trovò solo una panca, 2 alte colonne in legno con uno striscione su scritto Traguardo. Era già tutto finito. Erano tutti partiti. Allora, sconsolato, si adagiò sulla panca e per mezz’ora fissò lo striscione. Poi si fece coraggio e tornò verso casa. Lungo il percorso si fermò a Praz a giocare con un amichetto e verso le 16, il papà di quel ragazzo gli disse: “Carlo, adesso vai perché sta arrivando il buio”. Allora lui ripartì e rientrando, sopra il villaggio Lo Cret, Amedeo era lì ad aspettarlo, contento di vederlo rientrare.

All’età di 14 anni, sempre nel mese di febbraio, suo padre prese un lavoro per dei boscaioli nei boschi sopra i villaggi alti di Saint-Barthélemy, che consisteva nel trascinare a valle dei larici con i muli. Sfortunatamente, Amedeo si fece male ed allora chiese a Carlo di diventare mulattiere con l’aiuto di un altro uomo. Così fu per 15 giorni, su e giù nei boschi a trasporttare le piante nella neve. Terminato il lavoro, la domenica, Carlo volle gareggiare a Torgnon e vinse. Allora il presidente dello Sci Club Torgnon Grato Chatillard si avvicinò al nostro presidente Clement Fillietroz e disse: “Bravo quel ragazzino, è allenato molto bene. Complimenti”. Fillietroz rispose “Sacucin de in sacucin, non è per niente allenato, ha fatto per 2 settimane il mulattiere nei boschi di Saint-Barthélemy.” Carlo raccontava che i primi raduni con la Nazionale di fondo nei mesi estivi, per lui erano una vera pacchia. Suo padre aveva preso in gestione l’alpeggio di Chaleby, quindi tutta la famiglia doveva occuparsene. La sveglia suonava alle 2 di mattina per mungere le mucche. Tanto lavoro. Così quando arrivava la chiamata dalla Nazionale Amedeo lo lasciava partire ed allora li iniziava la vacanza. Sveglia alle 6.30, sport, mangiare e bere a volontà e tante belle dormite, praticamente per lui era un periodo di riposo.

L’inverno è alle porte e quando andremo a sciare a Saint-Barthélemy, da oggi penseremo a te Carlo, perché hai dato tanto per la tua pista di casa. I passaggi chiave, i tracciati, il lavoro nella creazione è gran merito tuo. Carlo della sua Saint-Barthélemy conosceva tutto. Lo sport, la caccia, la compagnia; un uomo che sapeva stare al mondo. Un uomo sempre perfetto e composto in ogni situazione, a suo agio in ogni circostanza. Dal gran galà, al chiacchierare con un contadino. Sempre sul pezzo, perché tu eri così, un uomo vero.

Ci mancheranno i tuoi “sicché” all’inizio o nell’intermezzo dei discorsi, ci mancheranno le tue sfuriate, quando cambiavi il tono di voce e facevi la tua vocina strana, allora arrivava l’ora della “giaccada”. Carlo avevi un cuore grande come le tue montagne. Con i tuoi fratelli avete fatto quelle 3 bomboniere di casa a Vénoz. Sempre calde, piene di fiori, con la porta aperta. Tu accoglievi tutti, di grande ospitalità, la stufa accesa, mettevi a rosolare le fette di pane e giù in cantina a prendere una bottiglia. Mangiare e bere per tutti, perché tu eri così.

Sei stato un grande atleta. Per quasi un decennio in Italia, il più forte eri tu. Tuo fratello Sergio raccontava che a quei tempi la Nazionale di fondo vacillava e così non hai potuto esprimerti al meglio a livello internazionale. Hai avuto una super famiglia. Tua moglie Luisa, tuo figlio Marco, i tuoi nipotini, Daniela, tuo fratello Elviro, tua sorella Laura e tutti i tuoi nipoti che ti hanno tanto voluto bene. Sempre tutti molto uniti.

Oggi possiamo pensare che è proprio tuo fratello Sergio che ti ha chiamato con sè perché si sentiva troppo solo lassù, in mezzo a tutti quegli angioletti che non capiscono nulla di scioline e di passo alternato. E quindi vola da lui, vola con il tuo passo alternato che ha fatto sognare intere generazioni.”