AOSTA (fc2) Gloria per Xavier Chevrier e Jean Xavier Villanese nella Martigny dove lavorano da Pellissier Sport. Sabato scorso nella 50esima “Corrida d’Octodure” Chevrier si è piazzato secondo sui 7.200 metri, per soli 21 secondi dopo 20 minuti e mezzo di gara dal keniano Brian Kipchumba con terzo a 32 secondi l’americano residente in Svizzera T-Roy Brown.

Villanese primo e Chevrier secondo hanno poi vinto con Pierre Maccagnan terzo, Gilles Roux quinto e Leo Goyffon decimo per Pellissier Sport la gara a squadre delle aziende sui 2.500 metri. Alla 50esima edizione della corsa su strada nel centro di Martigny sono stati in 2.232 al via, record in mezzo secolo di vita della manifestazione, nella quale Xavier Chevrier ha ripetuto il secondo posto dello scorso anno.