AOSTA (mm4) Concluso sabato scorso, 14 novembre, il raduno della Nazionale a Cembra di Trento agli ordini della responsabile Giorgia De Lotto i 5 atleti partecipanti sono stati successivamente convocati per i Campionati del Mondo B di Lohja in Finlandia previsti da lunedì prossimo, 23 novembre, a sabato 28, e riservati alle squadre che non si sono ancora qualificate per i Mondiali A di febbraio e marzo 2027.

Si tratta di Davide Giozet del Claut, Paolo Ioratti ed Orietta Berto delle Fiamme Oro, Angela Menardi del Dolomiti e del valdostano Fabrizio Bich della Disval, società che non prenderà parte al prossimo campionato italiano dopo gli ottimi risultati delle scorse stagioni. Gli allenamenti collegiali della Nazionale erano iniziati ai primi di ottobre con 8 atleti selezionati, poi ridotti a 5.

Dopo le emozioni dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina, il 56enne skip di Pontey Fabrizio Bich torna quindi ad indossare la divisa della Nazionale di wheelchair curling per una manifestazione di rilievo come i Campionati del Mondo B, dove non sarà presente Egidio Marchese, per anni colonna dell’Italia in carrozzina sul ghiaccio.

“La convocazione di Fabrizio Bich nell’Italia di wheelchair curling per i prossimi Mondiali B in Finlandia rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il movimento sportivo paralimpico valdostano” commenta il presidente del Cip Valle d’Aosta Piercarlo Lunardi. In Finlandia l’esordio degli azzurri sul ghiaccio è previsto con le qualificazioni lunedì 23 novembre contro la Svizzera alle 9.30, poi alle 18.30 toccherà alla Polonia, quindi martedì 24 l’Australia alle 15, mercoledì 25 gli Stati Uniti alle 14, giovedì 26 Taipei alle 10. Nell’altro girone saranno impegnate Giappone, Francia, Armenia, Spagna, Repubblica Ceca e Lettonia.