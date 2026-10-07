Buona la prima del Centro Alta Specializzazione

AOSTA (btb) La prima edizione del Centro Alta Specializzazione della Valle d’Aosta, un programma di qualificazione e di allenamento dedicato ai migliori cestisti valdostani nati nell’anno 2012, si è concluso domenica scorsa, 27 settembre.

Ideato dalla delegata regionale della Federbasket Sara Favre il raduno è iniziato venerdì 25 ed è stato ospitato dalle strutture sportive di Valtournenche.

Per l’occasione sono stati convocati Enea Beleshi, Thomas Bertucci, Francesco Ciccarelli, Mathias Del Degan, Pascal Fosson, Iro Guarda, Riccardo Marchesano, Lorenzo Melotto, Davide Pellerei, Matteo Pieiller, Leon Poli, Mattia Polizia, Mathis Stevenin, David Sveica, Jacopo Tagliafierro e Lorenzo Vition delle società Eteila, Barbaboc e Pont Donnas.

A seguire il raduno, oltre alla stessa Sara Favre, l’allenatore federale Alessandro Guidi ed i tecnici valdostani Raffaele Romano (responsabile), Andrea Frison, Gianluca Nieroz, Gregory Parolo Daudry e Luca Torino, oltre ai medici Milena Darò e Stefano Frualdo Porta e il fisioterapista Gabriele Moris.

Il gruppo di Valtournenche da venerdì prossimo, 16 ottobre, sarà in Umbria per sfidare le altre rappresentive regionali di categoria.

Ayla Miserendino, protagonista con la Lettera 22

Fine settimana da incorniciare per Ayla Miserendino, atleta del Basket Nus Fénis Ayas, impegnata sabato 26 e domenica 27 con la maglia della Lettera 22 Ivrea nel torneo Under 14 femminile “Grazie di Titto”, organizzato a Rivarolo Canavese in memoria di Titto Porcelli.

La Miserendino è stata tra le protagoniste della manifestazione, contribuendo al percorso che ha portato la Lettera 22 fino alla vittoria finale.

Dopo avere sconfitto Nole Ciriè e Moncalieri, rispettivamente per 78 a 76 dopo i supplementari e per 72 a 36, l’Ivrea ha giocato la finale di domenica imponendosi 53 a 47 Lapolismile Torino.