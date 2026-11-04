Calcio a 5, serie A2: l’Aosta 511 in trasferta in Sardegna. Under 19 a valanga sull’Elledi Futsal

AOSTA In serie A2 sconfitta casalinga per l’Aosta 511, che nella 4ª giornata del campionato perde 7-2 dall’Energy Saving Futsal. Per la formazione di Thiago Calli avvio equilibrato, poi i valdostani subiscono 3 reti nel giro di pochi minuti. Per l’Aosta reti di Piccolo e Grange.
Oggi sabato 31 ottobre l’Aosta 511 è impegnata in trasferta contro il Quartu al PalaBeethoven di Quartu Sant’Elena, in Sardegna, per la 5ª giornata di campionato.
Under 19
L’Aosta 511 ha vinto 8-3 contro l’Elledi Futsal gol di Marwane Nassiri, Joao Meneguin, Matteo Cotrone, Giorgio Luberto, Argirò e Cerni. Domani domenica 1 novembre l’Aosta ospita l’Avis Isola.
Serie B femminile
L’Aosta 511 femminile domenica scorsa, 25 ottobre, al Montfleury ha superato in rimonta 3-1 il Lisondria nella 4ª giornata del campionato di Serie B. Le reti portano le firme di Alice Paonessa, Giulia Rizzo e Rebecca Cheli. Dopo la pausa del campionato l’Aosta 511 tornerà in campo domenica 8 novembre per una trasferta in provincia di Treviso contro una formazione neopromossa, l’Energy Saving Futsal.
Serie C Femminile
Saint-Pierre contro il Gonzaga Chieri lunedì 26 ottobre alle 21 al Palais de Sport di Aymavilles, partita conclusa 0-3 per le piemontesi. Il Saint-Pierre affronterà l’Alba Roero martedì prossimo 3 novembre a Isola d’Asti.
Nel campionato Under 19 si tornerà in campo sabato 14 novembre: il Saint-Pierre giocherà in trasferta contro l’Audace Verona, l’Aosta ospiterà il Verona.