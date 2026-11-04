REGIONALI, IL RIVER PLAINE OSPITA LA RIVAROLESE IN UNDER 16. PROVINCIALI, DERBY CHARVENSOD-AYGREVILLE IN UNDER 19

AOSTA Nei Regionali in Under 18 River Plaine-Academy Vanchiglia 3-3 (Youssef El Amrani, Samuel Ducly e Cesare Minini) e Vanchiglia-Charvensod 5-2 (Federico Giresi doppietta). Oggi sabato 31 Rebaudengo-River Plaine, domani domenica 1° novembre Charvensod-Pro Collegno a Montjovet.

In Under 17 Aygreville-Atletico Cbn 0-2, domenica 1 novembre Rosta-Aygreville.

Under 16: Aygreville-Quincitava 1-1 (Laurent Binel), Caselette-River Plaine 2-2 (Alex Pietro Visconte e Gabriele Musilli) e Charvensod-Atletico Cbn 1-2 (Christian Cosmai capocannoniere del torneo con 10 gol). Oggi sabato 31 Ivrea-Charvensod, River Plaine-Rivarolese e Rosta-Aygreville.

In Under 15 Charvensod-Ivrea 1-3 (Daniel Falleti). Domenica 1 novembre Rebaudengo-Charvensod.

Infine in Under 14 River Plaine-Borgaro 0-7, Charvensod-Venaria 2-4 (Samuele Marrara e Giovanni Bagnato. Oggi sabato 31 Druentina-River Plaine, domenica 1 Borgaro-Charvensod.

I Provinciali

Nel campionato Under 19 va all’Aygreville 6-0 il derby con il Grand Paradis (Mattia Luche, Samuele Motto Ros, André Cerise doppietta e Edoardo Mazzola doppietta), Banchette-Cgc Aosta 3-1 (Nicolas Marazzato), Fg Vilianensis-Saint-Christophe 2-2 (Manuel Carboni su rigore e Mauro Bellomo), Torri Biellesi-Charvensod 0-3 (Alessandro Sorace, Oussama Mouhtaj e Andrea Fussambri) e Vallorco-Saint-Vincent Châtillon 11-0. Oggi sabato 31 Cgc Aosta-Strambinese, Saint-Christophe-Vallorco, Grand Paradis-Fg Vilianensis, Saint-Vincent Châtillon-Gaglianico e il derby Charvensod-Aygreville.

In Under 17 lo scontro al vertice Academy Lascaris-Grand Paradis finisce 3-0 per i valdostani con reti di Giorgio Pozzolini, Matteo marino e Luca Nigra, Aosta 511-Ciriè 0-2 e St-Christophe-San Maurizio 1-6 (Sebastian Roux). Domani domenica 1 novembre Settimo-Aosta 511, Grand Paradis-Banchette e Venaria-Saint-Christophe.

In Under 16 Grand Combin-Fc Volpiano 1-2 (Mael Farinet) e San Maurizio-Saint-Vincent Châtillon 5-0. Under 15: Grand Paradis-Strambinese 4-1 (André Samuel Belley Fognier doppietta, reti di Jean Marie Guichardaz e Yannick Champion), il derby Pont Donnas-Saint-Christophe finisce 1-1 (André Ruffini per i granata, Luca Micheletto per il Pont), River Plaine-Bosconerese 1-3 (Thiago Antonio Piras) e Sporting Issogne-Aosta 511 1-7 (Roberto Prela 4 gol, Andrea Pistola e Edoardo Zampaglione doppietta; Lorenzo Culaz per l’Issogne). Oggi sabato 31 il derby Aosta 511-River Plaine, domenica 1 novembre Aygreville-Sporting Issogne, Bosconerese-Pont Donnas, Saint-Christophe-Valmalone.

Infine in Under 14 Aosta 511-Banchette 2-5 (Jason Battaglia e Matteo Paonessa), Aygreville-Torri Biellesi 4-1 (Diego Orlando Facelli, Simone Dilena, Ayoub Fannane e Yari Foletto), Gaglianico-Grand Combin 0-3 (Samuel Nardi, Tommaso Darensod e Mathias Noussan), Grand Paradis-Valle Elvo 7-1 (Mathieu Lale Demoz 3, Marcel Domaine 3 e Edoardo Dushku), Saint-Vincent Châtillon-Futurogiovani Vilianensis 0-3. Domani domenica 1 novembre Fulgor-Aosta 511, Fg Vilianensis-Aygreville, Grand Combin-Saint-Vincent Châtillon, Ponderano-Grand Paradis.