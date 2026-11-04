Tricolori di mezza per Laura Segor, René Cuneaz e Lorenzo Brunier

AOSTA (btb) La 18esima mezza maratona di Padenghe sul Garda domani, domenica 1 novembre, assegnerà i titoli tricolori della specialità. Sui 21 km del percorso bresciano saranno in gara per il Campionato Italiano Assoluto dalle 9 Laura Segor di Aymavilles e dalle 9.40 Lorenzo Brunier di Fénis e René Cuneaz di Gressan. La gara è valida anche quale quarta ed ultima prova del Campionato nazionale di società, che vede il Parco Alpi Apuane dei valdostani al secondo posto attuale, alle spalle del Noceto.

“La Mezza che Vale” a Torino, super Matteo Comé

Sempre per la mezza maratona ma domenica scorsa, 25 ottobre, a Torino si è tenuta “La Mezza che Vale”, gara competitiva di 21 e 10 km per le strade cittadine. Nella mezza, con 723 classificati, ottimo 14esimo Matteo Comé in 1h17’06″, secondo SM35, con 29esimo Luca Domeneghetti in 1h20’37″ (terzo SM40), 59esimo Francesco Carbone in 1h 24’26″, 163esimo Nicola Repetto in 1h35’09 e 194esima Alessandra Joly, che ha ottenuto il terzo posto tra le SF50. Nella 10 km (461 al traguardo) medaglia di bronzo per Federica Spadafora in 41’34″, prima SF35, ottavo Stefano Dellerba in 34’41″ (secondo SM40) e 16esimo Christian Voyat in 36’28″ (terzo SM35).

Campionati Italiani Master di pentathlon lanci Master estivo

Domenica 25 doppio oro per gli atleti della Sandro Calvesi di Aosta nei Campionati Italiani Master di pentathlon lanci estivo. A Molfetta in Puglia a conquistarli sono stati il 1967 Emanuele Tortorici con 2.975 punti (terzo nel martello, secondo nel peso, sesto nel disco, ottavo nel giavellotto e terzo nel martello a maniglia corta) ed Alvaro Miorelli, classe 1951 nella categoria SM75 con 3.256 punti (quarto nel martello, secondo nel peso, quinto nel disco, quarto nel giavellotto e nono nel martello a maniglia corta).