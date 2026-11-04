Ginnastica, subito oro per Margot Vallet a Torino

AOSTA (btb) Domenica scorsa a Torino si è tenuta la prima prova del Campionato Individuale di Eccellenza di ginnastica artistica femminile. A rappresentare l’Olimpia Aosta è scesa in campo Margot Vallet, Junior 1 classe 2012, invece assenti le compagne di squadra Luna Donatelli Marquet, influenzata, e Noélie Benato, infortunata.

Accompagnata dalle allenatrici Federica Vinante e Claudia Iacona, Margot Vallet ha conquistato il primo gradino del podio grazie ad un’esecuzione pulita a tutti gli attrezzi, con l’eccezione delle parallele, dove l’emozione dell’esordio stagionale ha causato a qualche piccola imprecisione.