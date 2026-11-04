AOSTA (fc2) Sabato 24 e domenica 25, 190 piloti, 160 con moto storiche e 30 moto moderne, di 8 nazioni hanno preso parte a Prarostino di Torino alla “2 giorni dei Pionieri” di trial organizzata dal Conca Verde. A vincere sono stati l’aostano del Fénis Emanuele Moschini su Beta nelle moto Moderne Bianche e il sallerein del Valdigne Valerio Glarey su Italjet 50 nei Post 80 Expert, con secondo posto per Jody Chapellu del Valdigne nelle Moderne Gialle dietro a Enzo Rolle, quarto domenica e 11esimo sabato per la rottura della moto Fabio Minuzzo del Fénis e 11esimo Thierry Cheney del Policesport. Tra i tanti giudici delle 40 zone anche i valdostani del Fénis Alberto Nicoletta, Guido Nicoletta, Valentina Azzalea e Jean Marie Brunier.
TRIAL DEI PIONIERI
Valerio Glarey e Emanuele Moschini vincono la due giorni a Prarostino
Redazione · Pubblicato il
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