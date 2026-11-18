AOSTA (btb) Andata dei quarti di finale della Coppa Italia senza storia quella di giovedì scorso, 13 novembre, a Cavalese dove i Gladiators hanno dominato dall’inizio alla fine, fatta eccezione per una disattenzione al 4 minuto che ha consentito allocale Valdifiemme di portarsi avanti. Un vantaggio durato meno di 2 minuti visto che al 6’28” Matteo Mazzocchi ha portato l’Aosta in parità, poi nel giro di pochi secondi la gara si è chiusa virtualmente con le reti all’8’33” di Dmytro Nimenko e al 9’18” del giovane Adrian Movchan. Nel primo periodo altra marcatura ospite al 17’34” di Oleksandr Liubimov, con l’1 a 6 finale completati al 30’45” dalla doppietta di Mazzocchi e al 41’52” da Andrea Gesumaria. I Gladiators, al tiro 39 volte rispetto ai 25 tentativi dei trentini, li attendono ad Aosta per il ritorno giovedì prossimo, 19 novembre, alle 20 con il passaggio in semifinale praticamente acquisito: allo stesso modo hanno vinto in trasferta anche Pergine, Varese e Caldaro. Ora l’attenzione dei Gladiators è tutta rivolta al big match delle 20 di oggi, sabato 14, con l’approdo al Palaghiaccio del Caldaro, per una volta secondo alle spalle degli aostani, un’occasione importante per portare a 5 il distacco in casa di successo. La classifica recita infatti Aosta 26 punti e Caldaro 24, dopo il successo casalingo 4 a 3 con l’Alleghe. Invece l’Hockey Aosta è andato a vincere in trasferta, per ottenere il nono successo in 9 gare, però questa volta a Canazei è stato necessario il supplementare per decidere la vincente tra il locale Fassa e gli ospiti. Sabato scorso, i 300 spettatori presenti hanno assistito a un match equilibrato e ricco di emozioni, con i trentini spesso in attacco e subito arrembanti, passando in vantaggio al 4’52” con Enricomatteo Pais De Gabriel e raddoppiando al 7’12” con Andrii Mikhnov. Prima della chiusura del tempo, al 17’50” Mattia Mocellin riusciva ad accorciare in superiorità numerica e con l’Aosta a continuare a spingere al 19’01” arrivava in pari del capitano Dmytro Nimenko. Nel secondo periodo i Gladiators tenevano bene e al 35’19” era ancora Mocellin ad infilare la porta locale, con il Fassa che rispondeva subito con 3 azioni da gol, l’ultima delle quali finalizzata al 39’11” da David Sibilevych. Il terzo drittel si apriva con l’espulsione di Totte Moberg ma nonostante ciò l’Aosta reggeva, rischiando qualcosa negli ultimi minuti. Conclusi i tempi regolamentari sul 3 a 3, i Gladiators iniziavano il supplementare in attacco e dopo soli 33 secondi Vladyslav Lysenko chiudeva la gara.

Italia, ex Gladiators in Polonia

Per la prima volta 3 hockeysti valdostani sono stati convocati insieme nella Nazionale italiana che sabato 7 ha concluso con il terzo posto l’European Cup of Nations a Sosnowiec, in Polonia. Dopo l’esordito di giovedì 5 con il successo per 3 a 0 contro la Gran Bretagna. A e la rete finale del 2004 Tommaso De Luca dell’Ambrì-Piotta, nella serata di venerdì 6 ha fatto il suo esordio l’altro attaccante Tommaso Madaschi (classe 2005) nel pareggio con la Polonia per 2 a 2 con a segno nuovamente De Luca e la seguente sconfitta al supplentare dopo appena 21 secondi. Sabato il torneo si è concluso con il ko per 2 a 3 contro l’Ucraina, ha giocato Madaschi con De Luca a riposo. Il terzo ex Gladiators, il portiere Edoardo Berti del 2004 che come Madaschi gioca nel Milano, nella sua prima chiamata nella squadra maggiore azzurra non è sceso sul ghiaccio.

Under 19, l’Aosta Pinerolo cede all’Asiago

L’Aosta Pinerolo, capolista del girone A, ha iniziato la seconda fase ieri, venerdì 13 novembre, perdendo in casa 3 a 4 contro l’Asiago. Dopo ben 30 minuti senza reti, al 32’portava in vantaggio i locali Samuel Picco, con raddoppio al 37’ di Valerio Tamborini, quindi dopo pochi rete veneta e terzo gol al 41’ di Mattia Martello. Dopo il 3 a 2 gli ospiti pareggiavano a 48 secondi dal termine, aggiudicandosi la gara ai successivi rigori .

Under 16: doppio turno l

Oggi e domani, sabato 14 e domenica 15, l’Aosta gioca prima alle 14.30 ad Appiano e poi a 12 a Laives. I Gladiators sono reduci dalla positiva trasferta di sabato 7 a Chiavenna di Sondrio con successo per 14 a 0 sul Varese/Chiavennese con marcatori Simone Minniti 2 volte, Xavier Rosset 5 volte, Lorenzo Timpano 3 volte, Gioele Dayné, Simone Nardella. Davide Dateie Gioele Caccavale.