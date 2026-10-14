Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti. 15esimo posto di Ludovica Lingeri nel salto triplo

AOSTA (btb) La pista salernitana di Agropoli è stata il palcoscenico della 2 giorni – sabato e domenica scorsi, 3 e 4 ottobre – dei Campionati Italiani Cadetti e del Campionato per Regioni 2026. Alla fine delle 2 giornate la squadra femminile ha portato a casa il 18esimo posto con 69 punti, quella maschile il 21esimo con 27, 21esimo posto anche nella combinata con il totale di 96 punti.

Il miglior risultato della spedizione valdostana è stato il 15esimo posto di Ludovica Lingeri del Pont Donnas nella gara di salto triplo con 10,37 metri, mentre al maschile 16esimo si è piazzato nella finale dei 300 in 40″15 Alessandro Bertucci del Pont-Saint-Martin, che era stato 16esimo pure in qualifica in 40”70. Sulla stessa distanza ma delle Cadette 23esima Emma Cornacchia della Cogne in 47″97.

Nei ostacoli, sui 300 Reine Fleur Lucianaz della Cogne ha concluso in 51″82 come 17esima, con Alexis Chapellu della Calvesi 27esimo in 47″62. Negli 80 la calvesina Mya Canalini si è classificata 17esima in 12″60, prima delle escluse dalla finale B.

Nei 1000 18esima Ilaria Testolin della Cogne con il tempo di 3’15″16 e nei 2000 27esima l’altra aziendale Cecilia Zhara Buda in 7’47″42, quindi 28esimo Tommaso Enria del Pont Donnas nei 1200 siepi in 3’38″57.

Sugli 80 piani Arnaud Favre della Calvesi ha chiuso con il 27esimo tempo in 10″46 ed Eleonora Dellio della Cogne con il 31esimo in 10″70.

Nel salto in alto 22esima Diana Costa della Cogne con la misura di 1,45 e 24esimo Etienne Cornaz del Pont Donnas a 1,50. Nel lungo 21esima misura per Eva Zoppo Ronzero del Pont Donnas a 4,34. Invece nel peso 21esima Viola Jacquin della Cogne con 7,50 e nel giavellotto Ares Solovyov della Calvesi si è classificato 21esimo con la misura di 36,00 metri.

Infine le staffette 4×100: la femminile di Emma Cornacchia, Eleonora Dellio, Colucci e Rondinone è stata 16esima in 53″12, la maschile formata da Alessandro Bertucci, Ares Solovyov, Arnaud Favre e Etienne Cornaz ha chiuso 20esima in 50″81.

Campionati regionali di pentathlon Master, spicca Alvaro Miorelli

Campionato regionale Valle d’Aosta e Piemonte di pentathlon lanci per i Master sabato 3 ottobre al Tesolin di Aosta con in programma le gare di getto del peso, lancio del martello, disco e giavellotto. Vittoria sia nella classifica valdostana che in quella combinata con il Piemonte per Alvaro Miorelli, classe 1951 della Calvesi, con 3279 punti, al secondo posto Antonino Lo Nano del 1967 a 2248 punti e al terzo Juan Jose Herrera del 1986 a 2206 punti. Il podio regionale femminile ha visto al primo posto Paola Rosati (1964) a 2665, argento a Maria Luisa Finazzi (1944) con 2354 e bronzo a Lorella Trabaldo (1963) con 1172 punti.

Campionati Valdostani Ragazzi al Tesolin

Oggi, sabato 10 ottobre, dalle 15 al campo Tesolin sono in calendario i Campionati Valdostani Ragazzi, che hanno come contorno le gare degli Esordienti. Ad organizzare è l’Atletica Cogne con in programma 60, 60hs, lungo, alto, peso, vortex, 1000 e marcia per i Ragazzi, 50 e 200 per gli Esordienti.