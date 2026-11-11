Campionati Regionali Studenteschi di corsa campestre ad Aosta

AOSTA (btb) Campionati Regionali Studenteschi di corsa campestre mercoledì e giovedì scorsi, 4 e 5 novembre, ad Aosta, con la prima giornata dedicata alle scuole medie (2 categorie) e la seconda alle superiori, con i partecipanti divisi in 3 categorie.

Pertanto mercoledì 4 tra i 76 della prima media Mathias Guichardaz della Mont Rose A di Pont-Saint-Martin si è imposto in 3’29”, con 1 solo secondo di vantaggio su Gilles Quendoz della Grand Combin, terzo a 3” il compagno Olivier Bionaz allo sprint nei confronti di Mattia Giovanzana della Luigi Barone di Verrès, quinto posto a 4” per Samuele Nicco della Mont Rose A.

Tra le 83 femmine, gara di testa per Alice Jacquemin dell’aostana Luigi Einaudi e Maelle Dunoyer della Grand Combin con vittoria della prima in 3’38” e il distacco minimo per la Dunoyer, terza a 12 secondi Mia Raso della Mont Emilius di Quart, quarta a 14” Chloé Arvat della Mont Rose A e quinta a 16” Céline Pellissier della Mont Emilius di Nus.

Sempre a livello femminile, ma nella categoria delle classi seconde e terze, con ben 127 studentesse, affermazione di Tabara Diakhate della Mont Emilius di Charvensod in 3’25”, con 3 secondi di margine su Daphne Sapinet della Maria Ida Viglino di Villeneuve, terza Alice Borbey anche lei della scuola del Pont Suaz a 5”, quarta a 7” Chiara Gadin e quinta a 8” Rhianna Testolin, entrambe della Viglino.

Nella gara dei 145 maschi vittoria per 1 metro di Paolo Bosonin della Mont Rose A di Pont in 5’03”, 1 secondo meglio di Vittorio Peracino della Eugenie Martinet di Aosta. Poi terzo a 13” Christophe Gerbelle della Maria Ida Viglino, quarto a 14 secondi Sanuele Pagliarin della Mont Emilius di Charvensod allo sprint sul quinto e compagno di istituto Philippe Rosaire.

La campestre delle superiori

Il giorno seguente, giovedì 5, è stato dedicato agli alunni delle superiori. Nella Terza categoria femminile (8 iscritte) non è sfuggito il successo alla specialista Sara D’Aprile del Liceo Edouard Bérard in 9’05”, che ha preceduto di 19” Linda Filippa del Liceo Regina Maria Adelaide, terza a 21” Sylvie Vallet del Licam.

Nella Prima (19 partecipanti) ha vinto Abigail Martinet del Bérard in 5’34”, staccando di 18 secondi Aline Péaquin del Licam e di 26” Martina Tiraboschi dell’IPR Corrado Gex, nella Seconda con 18 atlete al traguardo podio tutto del Maria Adelaide: affermazione in 5’30” di Ilaria Testolin, seconda a 14” Maelys Cortese e terza allo sprint Jacqueline Bagnod.

Nella Prima maschile, 20 iscritti, successo di Thierry Blanc del Manzetti in 5’54” con 2 secondi su Tommaso Enria dell’Isiltep di Verrès, terzo a 15” l’altro manzettino Giovanni Martin. In Seconda (44 classificati) primo posto in 5’15” di Christophe Vierin del Licam, a 6 secondi Armin Blanc dell’Institut Agricole, terzo a 12” Giorgio Pozzolini del Liceo Bérard. Per la Terza – 14 in gara – non poteva fallire l’azzurro di skyrunning Marco Magistro del Don Bosco di Chatillon, al traguardo in 9’34” con un vantaggio di 47” su Filippo Perrenchio dell’Isiltep e di 48” su Leonardo Vagneur del Manzetti .