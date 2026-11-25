AOSTA (btb) La Federazione Italiana Sport Equestri ha ufficializzato lunedì scorso – 16 novembre – la composizione della squadra che parteciperà ai Campionati del Mondo di endurance in programma sabato 19 dicembre a Butheeb, negli Emirati Arabi Uniti .

Martina Pisano di La Salle di Equi.Libres du Mont Blanc e il suo cavallo Monello Alfabia sono stati scelti come prime riserve dopo i 5 azzurri selezionati: l’umbra Greta Bistoletti, il friulano Daniel Braido, la laziale Alessandra Brunelli, l’altra umbra Costanza Laliscia e il veneto Nicholas Scola.

La Commissione di selezione ha individuato i binomi italiani dopo i 2 ritiri di preparazione che si sono svolti lunedì 9 e martedì 10 novembre a Varese ed a Perugia, con la partecipazione dei 10 migliori azzurri con i loro cavalli.

La Valle d’Aosta brilla ad Arezzo: vittoria e best condition per Giorgia Pisano

Nello scorso fine settimana sono arrivate altre soddisfazioni per l’endurance valdostano, che in Toscana all’Arezzo Equestrian Centre ha schierato i rappresentanti di 3 circoli: Equi.Libres du Mont Blanc, Cavallo e Natura e Cism.

Per Equi.Libres il bilancio è stato pieno: tutti e 3 i binomi hanno portato a termine le rispettive prove, con risultati di rilievo. Sabato 14 Giorgia Pisano e Zagaia dei Laghi hanno dominato la categoria CEI3* sulla distanza di 140 km: oltre alla vittoria, il binomio ha conquistato l’ambito premio best condition, il riconoscimento che premia il cavallo giunto al traguardo nelle migliori condizioni fisiche tra i primi classificati. Nella 120 chilometri CEIYJ2* Lisa Rocher in sella a Jaffar Assam ha conquistato un brillante sesto posto, mentre nella CEIYJ1* di 100 km Rebecca Piller e Delipers di Groppo hanno chiuso 11esimi su 19 parte nt i .

Bella prova anche per Valérie Bois di Cavallo e Natura, sesta nella CEI1* da 100 chilometri in sella a Duckadam del Mejlogu, alla sua prima gara internazionale. Per il Cism nella stessa gara Federica Favre, su SG Quark, ha sfiorato il podio con una prova grintosa che le è valsa il quarto posto. Gabriele Casalena e Nihal Touy hanno invece ottenuto un buon ottavo posto. Simone Baldi e Farid El Grin hanno scelto di ritirarsi per precauzione, mentre Gaia Commod su Stella de Ghazal ha condotto la gara sempre in testa, ma ha mancato il podio per lieve zoppia del cavallo.