DOUES (fri) Alle 18.30 di oggi, sabato 21 novembre, è in programma l’annuale appuntamento con le premiazioni della rebatta. A Doues, nel padiglione allestito a cura della locale Pro Loco, vengono consegnati i riconoscimenti alle 2 migliori squadre delle varie categorie dei campionati primaverile ed autunnale ed ai giocatori protagonisti dell’Ommo, del Champion d’été, del Champion d’auton e del Tour de la rebatta 2026. A seguire la cena aperta a tutti gli appassionati e poi la musica del Dj Juan.