DOUES (fri) Alle 18.30 di oggi, sabato 21 novembre, è in programma l’annuale appuntamento con le premiazioni della rebatta. A Doues, nel padiglione allestito a cura della locale Pro Loco, vengono consegnati i riconoscimenti alle 2 migliori squadre delle varie categorie dei campionati primaverile ed autunnale ed ai giocatori protagonisti dell’Ommo, del Champion d’été, del Champion d’auton e del Tour de la rebatta 2026. A seguire la cena aperta a tutti gli appassionati e poi la musica del Dj Juan.
Oggi, sabato, a Doues l’annuale festa della rebatta
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Sport
FISDIR Valle d’Aosta: mesi di grandi appuntamenti per lo sport paralimpico
AOSTA (btb) Nei prossimi mesi la Valle d’Aosta diventerà uno dei centri dello sport paralimpico italiano per le persone con disabilità intellettivo-relazionale. Protagonista sarà la FISDIR Valle d’Aosta che si…
Sport
Hockey: Aosta in semifinale di Coppa Italia
AOSTA (btb) I Gladiators guardano avanti dopo la delusione dell’errore pagato a caro prezzo nel supplementare di sabato con il Caldaro ed approdano alle semifinali della Coppa Italia, superando senza…
Sport
Premio Panathlon “Renato Godio” alla biker Martina Berta giovedì 26
AOSTA (mm4) Giovedì scorso, 19 novembre, il Panathlon du Val d’Aoste ha comunicato che è Martina Berta la vincitrice per il 2026 del Premio Panathlon, intitolato alla memoria del giornalista…