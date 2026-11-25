AOSTA (btb) Nei prossimi mesi la Valle d’Aosta diventerà uno dei centri dello sport paralimpico italiano per le persone con disabilità intellettivo-relazionale. Protagonista sarà la FISDIR Valle d’Aosta che si sta preparando per l’organizzazione di 3 importanti appuntamenti: il progetto nazionale Tip Top Mountain a dicembre 2026, poi nel 2027 i Campionati Italiani Assoluti FISDIR di sci alpino e nordico a Rhêmes ed i tricolori sempre Assoluti FI-SDIR di equitazione a Torg non.

La prima scadenza è con la prima tappa invernale del Tip Top Mountain da venerdì 4 a martedì 8 dicembre prossimi. Il progetto è promosso dal Dipartimento per le Politiche sociali in favore delle Persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Club Alpino Italiano e si rivolge ai giovani tra gli 8 e i 30 anni proponendo 2 percorsi di avviamento per lo sci alpino e il fondo che si svolgeranno tra Aosta e Rhêmes. Le tappe estive si sono tenute in Abruzzo a Roccaraso e in Lombardia al Passo del Tonale.

A marzo del 2027, da mercoledì 3 a venerdì 5, la Valle d’Aosta ospiterà per la prima volta i Campionati Italiani Assoluti nella valle di Rhêmes. La FISDIR regionale sta già definendo il programma con gli organizzatori ed i 2 Comuni. “L’obiettivo è accogliere al meglio atleti, tecnici e accompagnatori da tutta Italia per questo importante e impegnativo appuntamento. Siamo reduci dalla bella esperienza di collaborazione con i Comuni di Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame del mese di marzo 2026 in occasione della prima edizione del “Memorial François e Sandra Fosson & Trofeo Greundzo”. Siamo felici di questa attenzione da parte del territorio e li ringraziamo per l’impegno che metteranno in campo” commenta Ornella Fosson, delegato FISDIR e responsabile della manifestazione.

In estate, dopo l’edizione 2025, la FISDIR ha assegnato di nuovo alla nostra regione i Campionati Italiani Assoluti di equitazione. Si terranno da giovedì 1 a 4 domenica luglio a Torgnon, con la collaborazione dell’AVRES, l’Associazione valdostana sportiva dilettantistica sociale per la riabilitazione equestre sportiva, con il Comune di Torgnon e con la società Torgnon Endurance di Stefano Perrin. Cavalieri e binomi di diverse regioni si sfideranno in 2 specialità, dressage e gimkana. Per allargare la partecipazione, accanto alle prove FISDIR saranno anche alcune categorie aggiuntive della Federazione Sport Equestri. La direzione tecnica e l’organizzazione della manifestazione sono affidate a Monica Biscaro, presidente dell’AVRES e referente federale per l’equitazione paralimpica. La squadra valdostana arriva all’appuntamento dopo una buona edizione 2026 a Napoli, premiata dalla medaglia d’argento di Richard Nossein nella gimkana, grado 2E.

«Ci aspettano mesi intensi e pieni di significato. – dichiara Ornella Fosson – In pochi mesi la nostra regione accoglierà il progetto Tip Top Mountain, gli Assoluti di sci alpino e fondo ed i Campionati Italiani di equitazione. È un riconoscimento importante per il lavoro fatto negli anni da atleti, tecnici, famiglie e società sportive. Per i nostri ragazzi lo sport è molto più di una gara: è crescita, autonomia, relazione con gli altri. Farlo sugli sci o in sella, sulle nostre montagne e davanti al nostro pubblico, ha un valore speciale. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai dirigenti dell’Institut Agricole Régional per l’ospitalità dei ragazzi per il Tip Top Mountain ed ai volontari che aiuteranno nei Campionati. Senza questo lavoro di squadra con il territorio, appuntamenti di questo livello non sarebbero possibili. Dedichiamo questo percorso a Giovanna Rabbia, amica e collaboratrice, che per prima ha creduto nello sport come strumento di inclusione.”