AOSTA (btb) I Gladiators guardano avanti dopo la delusione dell’errore pagato a caro prezzo nel supplementare di sabato con il Caldaro ed approdano alle semifinali della Coppa Italia, superando senza difficoltà giovedì scorso, 19 novembre, il Valdifiemme al Palaghiaccio e sapendo già che sabato 16 e domenica 17 gennaio 2027 dovranno vedersela con il Varese, mentre dall’altra parte del tabellone di sfideranno Caldaro ed Appiano. Non ancora deciso dove sarà il concentramento finale, potrebbe svolgersi ad Aosta.

Sia i Gladiators che il Caldaro hanno avuto giovedì una serata piuttosto semplice. Gli altoatesini si sono sbarazzati 4 a 1 del Feltre, gli aostani 4 a 2 dei trentini, già sconfitti all’andata per 6 a 1. Decisivo per i Gladiators davanti a 300 spettatori il micidiale uno-due in 58” (18’59” e 19’57”) con Dylan Ghiglione e Oleksandr Liubimov. Nel periodo centrale i fiemmazzi hanno cercato di sbloccarsi senza riuscire, quindi in apertura del terzo drittel l’Aosta ha chiuso la contesa nei primi 4 minuti, con Adrian Movchan al 41’54” e Matteo Mazzocchi al 43’53”. Solo al 47’20” il Fiemme è riescito a battere Rocco Perla e la pressione ospite è stata ancora concretizzata nell’ultimo minuto. Invece le altre 2 gare tra Varese-Alleghe e Pergine-Appiano hanno riservato parecchie emozioni e le qualificazioni si sono decise entrambe al supplementare.

HC Aosta: Rocco Perla; Vladyslav Lysenko – Alessandro Minniti; Andrea Gesumaria – Alessandro De Santi; Jean Leger – Elia Carissimi; Adrian Movchan; Matteo Mazzocchi – Dmytro Nimenko – Totte Moberg; Dylan Ghiglione – Mattia Martello – Mattia Mocellin; Oleksandr Liubimov – Valerio Tamborini – Ruben Brancaglion; Simon Helfer – Samuel Picco – Cristian Verza; Alessandro Moro. All. Luca Giovinazzo.

Torna il campionato e pure il Valdifiemme

Oggi, sabato 21, inizia il girone di ritorno dell’Italian Hockey League e per i Gladiators la trasferta è a Cavalese dove alle 19.30 si ritrovano di fronte ancora il Valdifiemme, terzo confronto diretto in 9 giorni. I trentini sono ottavi con 11 punti, l’Aosta prima con 27.

Sabato scorso, dopo 10 vittorie consecutive, 9 in campionato e 1 in Coppa Italia, si era interrotta la serie positiva dei Gladiators. Nello scontro al vertice con il Caldaro, da anni bestia nera degli aostani, è scaturito un pareggio concluso nei 60 minuti regolamentari, quindi nel supplementare a 28 secondi dalla fine gli ospiti hanno segnato la rete decisiva, approfittando di un errore dei locali. Con il punto conquistato l’Aosta ha mantenuto la vetta della classifica a 27, mentre al Caldaro ne sono andati 2 ed è rimasto secondo a 26.

Come era prevedibile alla vigilia, davanti a 850 spettatori, Aosta e Caldaro hanno dato vita a un bel confronto, molto equilibrato nel primo periodo che si concludeva con la marcatura dei locali, passati al 19’49”con Dylan Ghiglione. Soprattutto nel finale del secondo tempo gli altoatesini aumentavano la pressione e coronavano il loro sforzo al 39’32” con il finlandese Tukka Rajamäki. Nel terzo periodo il Caldaro continuava a rendersi pericoloso, andando al tiro ben 13 volte, e ancora una volta era protagonista il portiere Rocco Perla, sicuramente il migliore dei locali, che neutralizzava complessivamente 36 tentativi degli avversari. Però nel supplementare erano i Gladiators a prendere l’iniziativa, attaccando con continuità e tirando 5 volte per poi farsi sorprendere al 64’32” da Rajamäki.

HC Aosta: Rocco Perla; Vladyslav Lysenko – Alessandro Minniti; Alessandro De Santi – Andrea Gesumaria; Jean Leger – Elia Carissimi; Matteo Mazzocchi – Dmytro Nimenko – Cristian Verza; Dylan Ghiglione – Gianmarco Fraschetta – Mattia Mocellin; Oleksandr Liubimov – Adrian Movchan – Simon Helfer; Ruben Brancaglion – Stefano Terranova – Mattia Martello. All. Luca Giovinazzo.

Under 19, l’Aosta Pinerolo alla terza fase

Dopo la sconfitta casalinga di venerdì scorso 3 a 4 con l’Asiago nello spareggio della seconda fase, l’Aosta Pinerolo, già capolista del girone A nella prima parte, inizierà la terza fase domani, domenica 22. Si giocherà a Pinerolo alle 12.15 e l’avversario sarà ancora il veneto Asiago. Sono previste 9 gare di sola andata per stabilire le finaliste del campionato.

Under 16: oggi, sabato, a Varese

Bilancio di 1 sconfitta ed 1 vittoria sabato 14 e domenica 15 per l’Aosta nella trasferta altoatesina. Ad Appiano i Gladiators hanno subito un secco 0 a 12, poi a Laives si sono ripresi, grazie ad un’ottima partenza, che ha portato alle reti di Xavier Rosset dopo 40 secondi, di Simone Nardella al 3’, ancora di Rosset al 5’ e di Simone Minniti sempre al 5’. Prima della fine del primo drittel i locali si portavano sul 2 a 4 e nel secondo al 27’ Minniti siglava il 2 a 5, quindi 2 a 6 di Rosset (18esima rete) al 42’ e al 52’ ancora Minniti, con il suo 19esimo gol stagionale per il 3 a 7 conclusivo.

Oggi, sabato 21, i Gladiators a Varese giocano alle 18 con il Varese/Chiavenna (già ampiamente sconfitto nella prima fase) per stabilire la griglia del girone finale, dopo che la prima parte li ha visti concludere al quarto posto nel girone B dominato dall’imbattuto Fassa.

Under 14, ancora sconfitti i Gladiators

Nell’ottava ed ultima gara della prima fase, domenica scorsa ad Aosta i Gladiators sono stati superati 2 a 9 dal Milano, chiudendo così all’ultimo posto, senza vittorie, nel girone C.