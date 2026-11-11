Cinque valdostani qualificati ai Campionati Europei di kettlebell

AOSTA (mm4) I Campionati Europei 2026 di kettlebell (detto anche peso russo) si terranno da giovedì 3 a domenica 6 dicembre prossimi a Turbigo in provincia di Milano, organizzati dalla World Kettlebell Sport Federation, dello storico presidente Oleh Ilika. Alla manifestazione continentale parteciperanno 5 atleti valdostani qualificatisi al recente “Trofeo Città dell’Aquila”, dove era presente la squadra della Asterion Fitness Sport, capitanata dal presidente Cristiano Arbenson, tecnico federale della disciplina.

In Abruzzo i 6 rappresentanti della società con sede a Pontey hanno conquistato con lo stesso Arbeson il successo nella MaratonSnatch (strappo) mezza maratona della durata di 30 minuti tra gli Amateur B, mentre terzo sempre nello Snatch si è piazzato Dimitri Degl’innocenti tra gli Elite A 10 minuti, con primo posto di Liam Chatrian tra gli Amateur B 12 minuti. Ottimi risultati anche tra le donne nella disciplina Snatch 12 minuti: con Rosella Mannarino che alla sua prima competizione nazionale ha vinto la classe Amateur C, seguita come terza da Teresa Santomarco e come quarta da Enrica Vitali.

Al termine della competizione Cristiano Arbenson, Dimitri Degl’innocenti, Liam Chatrian, Teresa Santomarco ed Enrica Vitali hanno ottenuto la qualificazione ai Campionati Europei, invece Rosella Mannarino parteciperà al Grand prix internazionale, manifestazione che è organizzata in parallelo agli Europei.

Ai Mondiali Cristiano Arbenson lo scorso anno fu argento nella classe Master 50/59 a Busto Arsizio. Per lui la pratica del kettlebell è iniziata una ventina di anni fa, di fatto introducendo questa disciplina in Valle d’Aosta e contribuendo a promuoverne le attività a livello amatoriale all’interno della Federazione Italiana Pesistica, alla quale la Asterion Fitness Sport è affiliata sin dal 2010.