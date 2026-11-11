Daniel Thedy e Noemi Junod dominano il Vertical Tube. Alla gara di Villeneuve in 282 al via domenica scorsa

VILLENEUVE (fc2) In 282 hanno preso parte domenica scorsa a Villeneuve alla sesta edizione del “Vertical Tube Villeneuve”, salendo a cronometro per 1.900 metri e 650 di dislivello da Chavonne lungo la condotta dell’acqua della CVA. Sono mancati parecchi specialisti come Nadir Maguet, Henri Aymonod (impegnato in Svezia in una 50 km a Bastad, ottavo e poi squalificato per assistenza ritenuta irregolare tra lo stupore generale), Xavier Chevrier, Massimo Farcoz, Marco Magistro, Fabiola Conti e Laura Segor.

A dominare sono stati 2 ex fidanzati, il gressonaro del Pont-Saint-Martin Daniel Thedy e la figlia degli organizzatori Noemi Junod. Thedy ha vinto facile in 19’40” con 1’49” su Stefano Gerbaz di Valpelline, 2’13” sul 17enne di Saint-Marcel Semmi Mortara, protagonista di una bella gara, e poi a 2’14” quarto Andrea Gorret, a 2’39” quinto Matteo Lora, sesto a 2’44” Gianluca Peani, settimo a 3’00” Fabio Cavallo, ottavo a 3’22” Giuseppe Lamastra, nono a 3’26” Fabien Champretavy e decimo a 3’28” Davide Gadin.

La Junod del Centro Sportivo Esercito si è imposta in 24’51”, anche lei con ampio margine: a 2’31” seconda Federica Barailler e terza a 3’18” Christine Vicquery seguita da Alice Da Canal a 3’41” ed Evi Garbolino a 3’53”.

Per i Campionati Italiani Youth di skyrunning 3 titoli sono arrivati in Valle d’Aosta con Semmi Mortara e Giulia Framarin nei B e con Thierry Cretier negli A. La partecipazione è stata decisamente poca cosa a livello numerico per un tricolore giovanile. Luca Beltramelli di Issogne era stato il più bravo negli Youth A ma ha dovuto subire il declassamento per abbigliamento irregolare (non aveva la canottiera della società, regole da Medio Evo…) solo nella classifica degli Italiani. Medaglia d’oro è stato così Thierry Cretier di Chambave su Ivan Imboden e Christian Ropele. Nelle A Giulia Framarin era l’unica concorrente di categoria ma è risultata comunque la migliore tra tutte le giovani donne. Semmi Mortara si è confermato campione italiano (nel 2025 primeggiò negli Youth A) vincendo nei B con 2’57” sul compagno di club Cristian Pivot con terzo Elias Sangalli. Tra le donzelle oro a Lisa Curti della cuneese Marguerais. In Coppa Italia Giovani da segnalare la vittoria finale di categoria di Giulia Framarin, terzo invece Cristian Pivot con 501 punti dietro a Elias Sangalli (732) e Pietro Fornelli (606).

Thedy (a 19 secondi dal record di Henri Aymonod del 2024) e la Junod a 38 secondi dal primato di ilaria Veronese del 2024. Thedy vincendo a Villeneuve e nelle altre due prove al Tovo ad Oropa nel biellese e al Morissolo nel verbano si é assicurato il circuito Supertris con 15’37 su Giorgio Brignone e 19’06 su Massimo Gaggino. Tra le donne terza Claudia Titolo a 20’21 da Monica Valsecchi e 14’11 da Francesca Blengino.