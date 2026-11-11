Marco Magistro trionfa anche a Sesto Fiorentino. Decima vittoria stagionale per l’atleta di Verrayes

AOSTA (fc2) Grande vittoria per Marco Magistro domenica scorsa sui 22 chilometri dell’Ultratrail internazionale Monte Morello a Sesto Fiorentino in Toscana. Il 18enne di Verrayes del Pont-Saint- Martin, studente al Don Bosco di Chatillon, si è imposto con una prestazione da sottolineare in 1h50’52” tra 372 atleti, staccando di 8 minuti e 14 secondi Luigi Petrini dell’Isolotto e di 10’55” C laudio Algerini. E’ l’ennesimo positivo risultato per questo giovane talento cresciuto sino ai Cadetti nell’Atletica Livorno (veniva in Valle d’Aosta in vacanza e vinceva con 1 o 2 minuti su tutti nella sua categoria) e poi arrivato ai vertici mondiali giovanili nello skyrunning ed a eccellenti risultati nelle gare Fidal. Quest’anno Marco Magistro ha firmato con il primo posto 10 gare: Sky del Canto, Trail dei Corni, Alagna-Punta Indren, Cervino Matterhorn 15 km, Vertical Trovinasse, Adamello Vertical, Corri in castello Lari 10 km in toscana, Torgnon Pink Vertical, Forten e Monte Morello domenica ancora nella natia Toscana.

Diego Yon ed Elisa Brocard protagonisti a Cavour La torinese Cavour è stata invasa domenica dai podisti con 1.273 concorrenti di cui 1.082 nell’agonistica per la 19esima Apple Run sui 10 chilometri con numerosi valdostani in gara. Tutto straniero il podio con a primeggiate in 29’27 il marocchino Ezzouhti Abdelkarim davanti ai keniani Kelvin Kariuki Gachaga e Naason Kipkorir Cheruiyot con bravo 19esimo Diego Yon di Hone del Pont Donnas a 2’04”, 31esimo e 32esimo i suoi compagni Nicolò Giovanetto a 3’25” e Mikael Mongiovetto a 3’31”, 42esimo Alessandro Saravalle a 4’14” e 47esimo Yannick Zublena a 4’34”. Tra le donne ha vinto Adele Roatta del Bracco Atletica con 17esima l’ex fondista azzurra Elisa Brocard di Gressan a 5’03”.