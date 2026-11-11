11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Ieri – venerdì 6 – a Palazzo regionale la Festa del ciclismo. Ospiti della kermesse i protagonisti dell’ultima annata

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (btb) Il Salone delle manifestazioni del Palazzo regionale, in place Albert Deffeyes a Aosta, ha accolto nel tardo pomeriggio di ieri – venerdì – la Festa del ciclismo, organizzata dal Comitato valdostano della Federazione Ciclistica Italiana. Ospiti dell’occasione sono stati i protagonisti dell’ultima stagione della disciplina che ha regalato alla nostra regione i titoli mondiali nella team relay di Martina Berta (anche argento nell’Xco individuale) e Paolo Costa, oltre a tanti risultati di rilievo ottenuti dalle diverse rappresentative, che sono state impegnate nelle massime manifestazioni in Italia.

Ingrandisci la foto: Gli agonisti premiati,
Gli agonisti premiati,
Ingrandisci la foto: i campioni regionali Esordienti e Allievi
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Ingrandisci la foto: e Paolo Costa, Martina Berta e Mirko Voyat
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