Ieri – venerdì 6 – a Palazzo regionale la Festa del ciclismo. Ospiti della kermesse i protagonisti dell’ultima annata

AOSTA (btb) Il Salone delle manifestazioni del Palazzo regionale, in place Albert Deffeyes a Aosta, ha accolto nel tardo pomeriggio di ieri – venerdì – la Festa del ciclismo, organizzata dal Comitato valdostano della Federazione Ciclistica Italiana. Ospiti dell’occasione sono stati i protagonisti dell’ultima stagione della disciplina che ha regalato alla nostra regione i titoli mondiali nella team relay di Martina Berta (anche argento nell’Xco individuale) e Paolo Costa, oltre a tanti risultati di rilievo ottenuti dalle diverse rappresentative, che sono state impegnate nelle massime manifestazioni in Italia.