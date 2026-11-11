TENNIS, L’ARMENA ALINA CHARAEVA HA VINTO IL WTA125 VALLE D’AOSTA OPEN DI COURMAYEUR

COURMAYEUR (mm4) La tennista armena Alina Charaeva è la vincitrice della prima edizione del WTA125 Valle d’Aosta Ladies Open di Courmayeur. Domenica scorsa. reduce dal successo memorabile di qualche settimana fa nei confronti della numero 1 al mondo, Elena Rybakina, al China Open, la 24enne Charaeva – ora 82esima nella classifica mondiale – ha giocato la finale contro la tedesca Noma Noha Akugue (118esima al mondo). Le è stato sufficiente un break per set per portare a casa il successo 6/3 6/4 in 1 ora e 34 minuti.

“Sono davvero contenta di come ho giocato qui a Courmayeur. – ha detto durante la cerimonia di premiazione Alina Charaeva – Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti anche a livello di classifica. Ci voleva davvero questa vittoria in vista soprattutto dell’inizio della prossima stagione.”

Nella finale del doppio, successo invece per la coppia statunitense formata da Catherine Harrison e Dalayna Hewitt che ha superato in 2 set 6/4 6/4 in 80 minuti di gioco quella composta dalla svedese Lisa Zaar e dalla britannica Madeleine Brooks.