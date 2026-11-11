Dal Tirreno alla Valle d’Aosta, il Giro d’Italia Women

AOSTA (fc2) Non ci saranno Valle d’Aosta e Piemonte nel 110° Giro d’Italia (partenza sabato 8 maggio 2027 ed arrivo domenica 30 a Roma) ma il gran finale della corsa rosa delle donne sarà tutto in Valle d’Aosta con le ultime 2 tappe di sabato 5 e domenica 6 giugno. Non sono ancora definite le sedi di partenza e di arrivo, comunque il Giro d’Italia Women si chiuderà ai piedi del Monte Bianco.

Le 2 manifestazioni sono state presentate martedì scorso, 3 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma da Rcs Sport con coinvolti con 2 interventi dalla platea Marco Albarello, responsabile grandi eventi della Regione, e il sindaco Sara Grilli di Viareggio, città di partenza. La corsa rosa – nella quale si scontreranno soprattutto l’olandese pigliatutto Demi Vollering e la piemontese, con cognata di Cervinia, Elisa Longo Borghini – partirà dalla Versilia sabato 29 maggio per 9 tappe, 1.132 chilometri, tante salite con 17.450 metri di dislivello, attraverso Toscana, Liguria, Emilia, 4 frazioni in Lombardia con arrivi in salita alla Presolana e al Passo dello Spluga e gran finale in Valle d’Aosta.

Sono in programma sabato 5 la Valdigne Tudor ITT, cronoscalata di 11 chilometri e un dislivello positivo di 650 metri, e domenica 6 il tappone della Monte Bianco Race con 132 km e 3.950 metri di dislivello attraverso le salite di Doues, Verrogne di Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Col San Carlo a Morgex e Courmayeur.

Il Giro d’Italia femminile era già approdato nella nostra regione il 5 luglio del 2000 con la nona tappa, da Verrès a Champoluc di Ayas e successo di Alessandra Cappellotto sulla spagnola in maglia rosa Joane Somarriba che poi vinse proprio davanti alla Cappellotto e alla russa Valentina Polkhanova.

“La Valle d’Aosta può offrire tanto, con paesaggi straordinari che non hanno bisogno di presentazioni e che rappresentano una parte fondamentale della nostra identità. Quest’anno – ha detto Marco Albarello a Roma – abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di RCS Sport di entrare nel progetto del Giro d’Italia Women. Abbiamo cercato di mettere a disposizione tutto ciò che il nostro territorio può offrire, con la convinzione che sarà un’altra grande occasione di promozione. ”

Per la gara dei professionisti se ne riparlerà forse nel 2028, un evento probabile visti gli ottimi rapporti di Marco Albarello con Paolo Bellino e Urbano Cairo, i vertici di Rcs Sport che hanno portato in Valle d’Aosta prima il Giro Next Gen, poi il Giro d’Italia a Pila e nel 2027 il Giro Women in un momento molto felice e di boom per il ciclismo femminile con la corsa delle donne gestita per il quarto ed ultimo anno di contratto con la Federazione da Rcs La Gazzetta dello Sport.