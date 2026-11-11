Tra due settimane la A2 e la A femminile per Nus, Aostana e Bassa Valle: le prime sfide

AOSTA (fc2) Inizia oggi – sabato 7 novembre – l’attività bocciofila con il campionato di serie A che purtroppo, con le sue 8 squadre, non interessa più la Valle d’Aosta se non per Mattia Falconieri schierato nella Chiavarese.

Sabato 21 partirà invece la A2 con 8 squadre nel girone Nord Ovest. Il Nus debutterà in casa con il ritorno sui giochi di Saint-Vincent e con ospiti i cuneesi dell’Enviese, l’Aostana sarà in trasferta a Fossano con la Forti e Sani. Con loro sono i savonesi della Boccia Carcare e della Calvarese, i torinesi del Pozzo Strada e l’alessandrina Novese di Novi Ligure.

Retrocesso in A2 il Nus del presidente Renato Dalla Zanna schiererà Matteo Mana, Claudio Gassino, Guido Ducourtil, Daniele Chadel, Simone Bonino, Luca Gaglione, Emanuele Micheletti, Paolo Contoz ed Andrea Fasana con a disposizione Maurice Curtaz e Bruno Tognela e con Marco Hugonin che probabilmente farà le singole gare ma non giocherà in campionato.

L’Aostana invece si presenterà con Leo Bianquin, Emilio Cerise, Mauro Carello, Claudio Franco, Luigi Girola, Luca Licata, il presidente del Comitato Fib Mauro Mongiovetto, Domenico Pizzolla, Gabriel Bouvier, Carlo Negro, Flavio Bullari e il suo presidente Alessandro Durand.

Sempre sabato 21 la Bassa Valle esordirà in A femminile a Pont-Saint-Martin contro le friulane della Spilimberghese e domenica 22 ancora al Bouledrome con avversarie le udinesi del Buttrio. Con le ragazze della Bassa Valle, Spilimberghese e Buttrio sono le piemontesi Borgonese e Castelnuovo Don Bosco, le friulane del Cusignacco e le venete del Noventa.

Natalie Gamba allo stage azzurro in vista dei Mondiali

Il circolo La Familiare di Alessandria ha ospitato domenica scorsa lo stage della Nazionale in preparazione dei prossimi Campionati del Mondo in programma a Rijeka, in Croazia, da mercoledì 11 a sabato 14 novembre. Tra gli atleti convocati dal commissario tecnico Enrico Birolo per le prove classiche – veloci e di precisione, maschili, femminili e miste che il pubblico ha apprezzato e applaudito – era presente Natalie Gamba della Bassa Valle, titolare per le sfide iridate, con le altre azzurre Valentina Basei, Erica Candolini e Marika Depetris, mentre tra gli uomini hanno partecipato Matteo Golfetto, Gabriele Graziano, Daniele Grosso, Luca Negro, Ivan Soligon e Diego Verganti.