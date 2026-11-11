Per Lorenzo Brunier di Fénis medaglia di bronzo tricolore

AOSTA (btb) Una gara preparata nei minimi dettagli e una grande soddisfazione per Lorenzo Brunier di Fénis che domenica scorsa, 1 novembre, nella 18esima mezza maratona di Padenghe sul Garda valida per il Campionato Italiano Assoluto ha conquistato la medaglia di bronzo tricolore oltre al primato personale sulla distanza, abbassato di quasi 1 minuto.

Ben 546 sono stati i classificati e l’atleta del Parco Alpi Apuane, da alcuni mesi residente a Roma, ha fatto gara di testa con gli altri favoriti sul tracciato bresciano. Dopo 21 km ad imporsi in 1 ora, 2 minuti e 56 secondi è stato il bergamasco di origine marocchina Ahmed Ouhda dell’Esercito, che ha staccato di 30 secondi Mustafà Belghiti di Morbegno, anch’egli di famiglia marocchina, tesserato per il Sicilia Running, seguito 24 secondi dopo da Lorenzo Brunier, che ha quindi accusato un ritardo di 1’54” dal neo campione italiano, precedendo di 19 secondi nella lotta al podio Francesco Carrera del Casone Noceto. Al 18esimo posto si è piazzato René Cuneaz di Gressan, anche lui del Parco Alpi Apuane, in 1h05’47”, a 2 minuti e 51 secondi da Ouhda.

Con il suo piazzamento René Cuneaz, terzo per il sodalizio toscano, dopo Lorenzo Brunier e Francesco Da Vià sesto, ha contribuito a portare il Parco Alpi Apuane di Lucca alla medaglia d’argento del Campionato Italiano di società, visto che la gara di Padenghe era valida come quarta ed ultima tappa della competizione. A vincere il titolo nazionale è stato il favorito emiliano Casone Noceto, secondo il Parco Alpi Apuane e terzo in Sicilia Running.

Nella competizione degli Assoluti femminili, con 172 atlete al traguardo, brava con il decimo posto Laura Segor di Aymavilles, in ottima forma. Tesserata per l’Atletica Brescia la valdostana è stata la migliore della sua età, il 2003, e la più giovane classificata tra le prime 10. Ha vinto in 1h10’48” Elvanie Nimbona del Caivano, burundese da gennaio 2026 cittadina italiana, con ben 1’40” di vantaggio su Anna Arnaudo del CUS Torino, bronzo a 3’42” per Sara Bottarelli del bresciano Free-Zone. Per Laura Segor il tempo è stato di 1h17’58”.