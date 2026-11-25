AOSTA (mye) Si è piazzato più che bene Tommaso Lodato della DamAosta al Campionato Europeo Juniores di dama inglese, che si è svolto a Lucera, in provincia di Foggia, fino a domenica scorsa, 15 novembre. “E’ stata una grandissima soddisfazione per il 13enne Tommaso Lodato – commenta il Gran Maestro di Aosta Paolo Faleo – che già lo scorso anno si era fatto valere ai Mondiali Juniores di Trieste classificandosi terzo e che ora è il vice campione continentale con grandi prospettive di crescita.”

Tommaso Lodato ha infatti ottenuto nel torneo foggiano, iniziato venerdì 13, il secondo posto, con 12 punti, dietro al vincitore, l’irlandese di Limerick Conor Nee arrivato a 15. Tra i 14 giovani under 20 partecipanti il bronzo europeo è stato conquistato da un altro irlandese, Paidi Breen, con 11 punti, solo 1 in più della valdostana Elodie Rosset, quarta classificata, mentre ha concluso come 11esimo a quota 7 Lorenzo Lodato, che lo scorso 18 settembre in Scozia si era laureato campione del Mondo di dama inglese proprio nella categoria juniores.