Stecca 5 birilli, in Prima categoria successo di Mauro Faggion su Antonio Manna in finale

AOSTA (btb) Il circolo Snooker di Aosta ha ospitato mercoledì e giovedì scorsi, 4 e 5 novembre, la seconda gara istituzionale di biliardo della specialità stecca 5 birilli per le qualificazioni ai Campionati Italiani della disciplina. Nella Seconda categoria i 2 vincitori di batteria Luigino Ricciardi e Giorgio Timpano, entrambi portacolori dello Snooker, in finale hanno avuto la meglio su Giorgio Carlorosi e Franco Anastasio. In Terza ad imporsi è stato Mihai Mereuta, vittorioso alla bella contro Raffaele Insinga. Nella categoria maggiore – la Prima – successo finale per Mauro Faggion, altro giocatore di casa, che nella finale ha sconfitto il portacolori della Bocciofila Saint-Vincent Antonio Manna.

Domani, domenica 8, allo Snooker si giocherà per la seconda prova del Campionato Valdostano della specialità pool. Nel primo appuntamento avevano vinto Alex Gomez nella C, Mattia Busetti nella B e Giuseppe Gagliardi nella A.