Davide Carrara e Marco Mosso candidati oggi, sabato, alle elezioni del Consiglio Federale Fisi

AOSTA (fc2) Davide Carrara, ex atleta cresciuto in Valle d’Aosta e maresciallo maggiore comandante del Centro Sportivo Carabinieri di Selva di Val Gardena, e Marco Mosso, già a capo del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur e presidente uscente del Comitato Valdostano Fisi Asiva, sono i 2 candidati valdostani tra i 17 che alle 11 di oggi, sabato 10 ottobre, alla Fiera di Verona concorrono all’elezione dei 7 membri del Consiglio Federale della Federsci per il quadriennio 2026-2030, oltre a 2 atleti e 1 tecnico.

Puntano alla presidenza il 78enne bolognese Flavio Roda che, dopo 3 mandati da presidente dall’aprile del 2012, per essere rieletto deve ottenere almeno 2 terzi dei voti, il 66,67 per cento, mentre al veneto 77enne Roberto Bortoluzzi e al bergamasco 67enne Antonio Noris bastano il 50 per cento più 1 dei voti. L’ex Asiva Marco Mosso è schierato con il presidente uscente Flavio Roda, che secondo gli addetti ai lavori non dovrebbe raggiungere la maggioranza dei 2 terzi con la prospettiva della riapertura dei termini di 90 giorni per la presentazione di nuovi programmi e nuovi candidati.