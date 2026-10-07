Doppio podio a Asti per la Bassa Valle

AOSTA (fc2) La “Coppa Città di Asti” con le sue 112 edizioni è una classicissima delle quadrette del settore volo.

Nello scorso fine settimana hanno così festeggiato 4 società diverse per 4 competizioni racchiuse nella manifestazione boccistica astigiana, al termine della 2 giorni in piazza Cosma Manera (l’ex piazza d’Armi), tra emozioni, giocate spettacolari, colpi di scena e grande pubblico.

Il torneo femminile ha tenuto le qualificazioni a Castelnuovo Don Bosco ed i giovani a Valfenera. Poi, domenica, tutti in piazza per il gran finale, che tra le donne (a coppie) ha visto il successo delle friulane Iris Biasatti e Barbara Zurini del Buttrio, con terze per la Bassa Valle le sorelle di Pont-Saint-Martin Greta e Natalie Gamba.

La società del presidente Amilcare Giopp ha però trionfato nel torneo giovanile, sempre a coppie, vincendo quindi la nona “Coppa Città di Asti Junior” con i fratelli Eros e Daniel De Glaudi che in finale hanno superato la Chiavarese di Matteo Ravera e Greta Buniva, terzi Bryan Collet-Chris Miretti (Enviese) e Gabriele Arduino-Pietro Carlo Vergnano (Pro Valfenera).

Domani, domenica, campionato femminile di società ad Aosta

Saint-Marcel, Saint-Vincent, Bassa Valle e Le Boulevard sono le squadre che parteciperanno domani, domenica 4 ottobre, dalle 9.30 ad Aosta, al campionato regionale femminile di società di Promozione, organizzato direttamente dal Comitato Fib guidato da Mauro Mongiovetto.