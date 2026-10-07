La “Gignod-Chaligne Run” sabato prossimo, 10 ottobre

GIGNOD (btb) Più che una gara la “Gignod-Chaligne Run” è un momento conviviale per fare sport ed esplorare il territorio.
L’appuntamento è in programma sabato prossimo, 10 ottobre, con ritrovo alle 8.30 alla Gabella sulla statale 27 a Gignod, partenza alle 9 ed arrivo ai 2.607 metri di Punta Chaligne.
Un tracciato impegnativo, di 10 km con 1.650 metri di dislivello, da affrontare senza l’ansia del cronometro e che ricalca quello della storica processione, che si svolge ogni anno fin dal 1630 come ex voto per la fine della peste.
Per informazioni 366 6258525 o 333 1362181.