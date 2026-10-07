Tennis: per l’under 12 Nicolò Robba netta vittoria ad Arenzano. L’“Open Mont Fleury” ad Angeline Bionaz e Gabriel Tovagliari

AOSTA (btb) Nello scorso fine settimana Nicolò Robba, atleta dell’Aosta Tennis Academy, ha conquistato in Liguria un prestigioso titolo giovanile disputando un torneo “Rodeo” impeccabile tra gli under 12.

Sui campi del Tennis Club Pineta di Arenzano nei quarti di finale ha battuto l’alessandrino Lorenzo Mazzurco per 4-0 4-1, in semifinale il successo è arrivato contro l’ovadese Francesco Civino 4-1 4-1, quindi in finale domenica Nicolò Robba ha dominato il monzese Tommaso Formigoni superandolo con un perentorio 4-0 4-0.

Torneo “Open Mont Fleury”: hanno vinto Angeline Bionaz e Gabriel Tovagliari

Domenica scorsa, 27 settembre, si è concluso il quinto torneo nazionale “Open Mont Fleury” iniziato a Saint-Christophe lunedì 14 con la partecipazione di 34 giovani tennisti, 9 femmine e 25 maschi.

Ad aggiudicarsi il tabellone rosa è stata Angeline Bionaz dell’Aosta Academy: nei quarti ha sconfitto Karol Tovagliari per 6-2 6-2, in semifinale Chiara Perrelli per 6-3 6-4 ed infine nella partita conclusiva Anael Tovagliari. imponendosi per 6-2 6-1.

Al maschile successo di Gabriel Tovagliari del circolo di Saint-Christophe, al termine di una combattuta finale che ha visto Benjamin Junod aggiudicarsi 6-3 il primo set.

Nel secondo Tovagliari ha pareggiato il conto, sempre per 6-3. Nel terzo ha iniziato bene Junod avanti 3 a 1 poi recuperato sino a 5 pari, con Tovagliari che è riuscito a chiudere i successivi 2 punti per il 7-5.

Primo raduno tecnico under 9 Valle d’Aosta

Con il riavvio delle attività delle Scuole Tennis Regionali è ripartito anche il percorso federale riservato ai giovani.

Il Centro Tecnico Regionale ha così iniziato la serie di raduni con la convocazione riservata ai ragazzi nati nel 2017 e 2018.

Sabato scorso, 26 settembre, sui campi del Palaindoor di Aosta i tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin hanno convocato in preparazione alla Coppa delle Province che si disputerà ad inizio 2027 Filippo Amendolia, André Bionaz, Giulio Gambacorta, Isabel Ganis, Samuel Giglio, Leonardo Liore, Mattia Mosca Marc, Armelle Paternolli, Kewin Perrin e Gisèle Pomat Armand.