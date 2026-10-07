Pétanque: iniziano gli Europei per Aline Léger e Simone Alfonsi

AOSTA (fri) Sono partiti a mezzogiorno di ieri, venerdì 2 ottobre, dall’aeroporto di Malpensa con destinazione Atene Aline Léger e Simone Alfonsi che fanno parte, con altri 12 azzurri, della squadra dell’Italia che partecipa ai Campionati Europei Junior, Espoirs e femminili delle discipline terna e tiro di precisione, in programma nella località greca di Loutraki.

Per lo junior Simone Alfonsi del Valle Maira e l’espoir Aline Léger del Variney l’impegno continentale inizia oggi, sabato 3, con le qualificazioni mentre le fasi finali sono fissate per martedì 6. La manifestazione proseguirà da giovedì 8 a domenica 11 per le sole donne, con nuovamente impegnata Aline Léger.

Sabato al Bocciodromo primi Roberta Vierin, Remo Comé e Almir Betemps

Sabato 26 l’Osteria del Bocciodromo di Tsambarlet ad Aosta ha organizzato la gara “Lui, lei e l’altro”, con 7 terne partecipanti sulle 8 ore della manifestazione.

Al termine i primi classificati sono stati Roberta Vierin, Remo Comé e Almir Betemps, secondi l’azzurrina Aline Léger, Stephan Celesia ed Alessio Gallo, terzi Vilma Fragno, Patrick Subet e Maurizio Toscano.

Domenica a Sant’Orso vincono Ottavio Maredda, Remo Voyat e Emeric Danna

Domenica 27, sempre ad Aosta ma sui campi dell’organizzatrice Bocciofila Sant’Orso in via Sant’Anselmo nuovamente le terne protagoniste, con la presenza di 12 formazioni.

Ad imporsi il terzetto della locale trattoria Il Boccio composto da Ottavio Maredda, Remo Voyat e Emeric Danna davanti alla terna sponsorizzata Contoz Riscaldamento e guidata dal patron Paolo Contoz, insieme a Rudy Betemps ed a Bobby De Glaudi.

Appuntamento oggi, sabato, ad Aosta

Il fine settimana della pétanque è dedicato alla gara a coppie fisse che la Bocciofila Quart propone dalle 14 di oggi, sabato 3 ottobre, sui campi dell’Hotel Mochettaz di Aosta.

Si gioca sulla 3 partite e le prime 2 formazioni si affronteranno nella finale.