E’ una «100 KM delle Alpi» è da record. E’ stata superata la quota 250 iscritti

AOSTA (btb) E’ stata superata la quota dei 250 iscritti – un record – per la 16esima “100 Km delle Alpi”, in programma oggi, sabato 10, con partenza alle 10 dal Centro Commerciale Porte di Torino, in corso Romania, ed arrivo dopo appunto 100 chilometri nel cuore di Saint-Vincent, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Il tempo limite è fissato in 20 ore: il traguardo resterà aperto fino alle 6 di domani, domenica 11. Lungo il percorso sono 20 i punti di ristoro messi a disposizione degli atleti.

La gara, organizzata dal Club Super Marathon Italia, vede la partecipazione del vincitore del 2025 Gianluca Coniglio, piemontese di Boves e fresco reduce dai Campionati Mondiali sui 100 km disputati in Spagna, dove ha contribuito al quarto posto a squadre dell’Italia. Oltre a lui si attendono tanti altri portagonisti, considerato che in palio sono anche i titoli di campione piemontese dei 50 e 100 km, con il traguardo della prova sulla mezza distanza a Val di Chy. Inoltre la novità dell’edizione 2026 è l’International Team Grand Prix, riservato alle rappresentative nazionali che schiereranno almeno 3 atleti, con somma dei tempi.

La cerimonia delle premiazioni inizierà alle 10 di domenica 11, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent. Un riconoscimento speciale verrà riservato agli atleti che hanno completato 5 o 10 edizioni della “100 Km delle Alpi”.

Domenica 18 a Bard tornerà “ForTen”

Domenica prossima, 18 ottobre, tornerà l’ormai tradizionale appuntamento con “ForTen”, la gara podistica del Forte di Bard che si svolgerà lungo un itinerario tra Bard e Hône con arrivo alla cima della fortezza. La gara competitiva di 10 km (valida per il Campionato valdostano delle martze a pià) sarà affiancata da un percorso non competitivo di 8 km aperto a tutti. Entrambe le partenze avverranno da piazza Cavour nel borgo: alle 9.45 quella del non competitiva, alle 10 quella della 10 km. Le premiazioni saranno alle 12 nel cortile del forte.